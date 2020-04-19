COVID-19: немецкий министр потребовал от Китая разъяснений

Китайские власти должны открыто предоставлять всю информацию о коронавиурсе. В частности, это касается данных о его происхождении. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

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«Китай должен показать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса», — обратил внимание Мюллер. Он считает, что КНР должна ответить на появляющиеся сообщения о том, что коронавирус был создан искусственно.

Немецкий политик также выразил свое недовольство действиями китайских властей во время борьбы с новым типом инфекции. «Китаю следовало раньше включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухане», — уверен он.

Стоит отметить, что в настоящее время Германия опережает Китай по количеству зараженных. В стране насчитывается более 145 тыс. зараженных.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что американские власти расследуют обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. При ответе на вопрос о возможной утечке вируса из лаборатории вблизи Уханя он сказал, что «произошло много странных вещей». В связи с этим, считает президент Соединенных Штатов, нужно выяснить, откуда началось распространение заболевания. Трамп также пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео отметил, что рассчитывает на содействие властей КНР в допуске иностранных специалистов в уханьскую лабораторию. Именно оттуда, по утверждению американских СМИ, началось распространение заболевания.

Ранее в Fox News вышел материал, в котором говорилось, что «нулевым пациентом» стал один из сотрудников лаборатории. Ему якобы вирус передался от летучей мыши. После этого он уже распространил коронавирус среди жителей китайского мегаполиса. Эта информация подавалась со ссылкой на неназванные источники.

В ответ на это сообщение официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия не подкреплена какими-либо доказательствами.

Тем временем ученые Сингапура также опровергают версию об искусственном происхождении вируса. Они считают это предположение политизированным и не имеющим научных доказательств. Такое мнение высказал руководитель программы по изучению новых инфекционных заболеваний Медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ван Линьфы, передает газета The Straits Times.

«По этому поводу появилось множество документов, которые носят политический характер», — напомнил профессор, подчеркнув, что ученые уверены в нулевой вероятности искусственного появления нового вируса.

Он сказал, что нет сомнений в том, что »[новый] вирус SARS-CoV-2 от летучей мыши передался человеку через третье животное». «Другое дело, что пока точно не установлено, какое именно животное стало посредником», — добавил сингапурский ученый.

Профессор обратил внимание, что «выявление источника вируса и его передачи на ранней фазе не является чисто научным исследованием». По его словам, это нужно для того, чтобы в будущем предотвратить вспышку заболеваний.

Медик напомнил, что «пока наиболее вероятным разносчиком считается панголин». В то же время он напомнил, что «специалистам потребовалось почти 10 лет, чтобы подтвердить всю цепочку передачи человеку коронавируса SARS-CoV». Этот вирус вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Тем временем и американские специалисты отрицают искусственное создание коронавируса. Такое мнение, в частности, выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Фаучи рассказал, что ранее прошло исследование, которое доказало передачу инфекции человеку от животного. В ходе его проведения «группа высококвалифицированных специалистов по эволюции вирусов изучила генетическую последовательность» коронавируса и генетические последовательности вирусов, которыми заражаются летучие мыши. Ученые проследили эволюцию вирусов.

«Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот [вирус], который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку», — подчеркнул главный инфекционист США.