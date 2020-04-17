«Хлебушек-то нужен»: Лукашенко о борьбе с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна пошла своим путем в условиях пандемии коронавируса: в отличие от ряда других государств, она сохранила эффективную систему здравоохранения.

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Президент 17 апреля находится в Гродненской области по рабочим вопросам, сообщает его пресс-служба.

Глава государства обратил внимание на нарекания, что в Белоруссии не борются с коронавирусом «так, как все».

«В то же время (критикуют — «Газета.Ru»), не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало… Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь», — убежден Лукашенко.

Он отметил, что в этих странах уничтожены инфекционные больницы, специалисты разъехались и никто не занимается обучением микробиологов, вирусологов и эпидемиологов. «Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — возмутился президент.

В то же время в Белоруссии, отметил он, начали самостоятельно производить тесты на выявление коронавируса. По его словам, они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Глава Белоруссии пояснил, что республика идет по пути очаговой борьбы со вспышками коронавируса, в отличие от массовых карантинных мер, принятых, в частности, в российской столице. Он признал, что белорусский метод «тяжелый и затратный», но властям необходимо заботиться и об экономике. «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — сказал Лукашенко.

Президент выразил мнение, что в целом с коронавирусом в стране справляются успешно. Он привел в пример Минск, где «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии на 17 апреля зафиксировано 4024 случая заражения коронавирусом. 40 пациентов скончались.

Как отмечали в минздраве республики, власти принимают меры по выявлению пациентов с COVID-19 и тех, с кем они контактировали: контакты первого уровня госпитализируются. По всей стране проводят противоэпидемические мероприятия. В ведомстве отметили, что такая тактика позволяет предупредить 840 случаев заражения инфекцией в день.

Лукашенко ранее говорил, что минздрав предлагал ему «фронтом» бороться с распространением COVID-19, но у республики не хватит ресурсов на это.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тем временем призывают власти страны ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

В частности, они предлагают запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку Белоруссия «вступает в тяжелые времена».

Как отметил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор, такие комплексные меры, принятые на уровне всей страны, помогут замедлить распространение COVID-19.

«Нужен комплексный подход к сдерживанию распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — уточнил руководитель миссии ВОЗ.

Министерство здравоохранения должно постоянно информировать население о том, как развивается эпидемиологическая ситуация и какие меры принимаются — О'Коннор назвал это критически необходимым.

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев во время выступления в парламенте заявил, что власти должны ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом.

Он призвал руководство республики действовать до того, как наступит пик эпидемии. В частности, нужно перевести учебные заведения на дистанционное обучение, запретить массовые мероприятия и ввести карантин на территории всей страны.

В то же время он признал, что в стране улучшилась ситуация с информированием населения.

Тогда же Белоруссия установила правила самоизоляции во время пандемии. Согласно им, на карантине должны находиться белорусы и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контакты первого уровня — 14 дней с последнего общения с заболевшим, второго — если есть симптомы заболевания (кашель, одышка, температура, боль в горле).

Тем, кого сажают на карантин, запрещено покидать места проживания. Исключение составляют походы в магазин за продуктами, в аптеку и вынос мусора. Выходить из дома нужно в маске и не общаться с людьми. Всем, кто находится на самоизоляции, выдается больничный. Если нарушить требования к изоляции, пособие по временной нетрудоспособности сокращается на 50%.