Либо восстановите, либо отдайте: Кремль о памятнике Коневу в Чехии

Москва предпочла бы увидеть восстановленным памятник маршалу Ивану Коневу — на русской или чешской земле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы не понимаем и не приемлем эти действия. Эта же наша позиция относится и к упомянутому вами памятнику. Мы сожалеем в этой связи и мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным — восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или — если это потребуется — на русской земле», — заявил представитель Кремля, комментируя недавний демонтаж этого памятника в Праге.

Песков обратил внимание, что

российская сторона неоднократно «выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма».

Памятник русской маршалу был установлен в Праге в конце 1970 — начале 1980-х годов. Власти города установили его на площади Интербригад в память о заслугах Красной армии во время Пражского восстания 1945 года, когда чешское подполье в открытую выступило против немецкой армии.

В 2018 году муниципальные власти решили изменить табличку на памятнике из-за противоречивого отношения к деятельности этого военнослужащего. Чехи намеревались указать, что он был причастен не только к освобождению чешской столицы от фашистов, но и участвовал в подавлении венгерского восстания в 1956 году, а в 1968 году вводил войска стран Варшавского блока в Чехословакию.

В 2019 году власти района Прага-6, где был установлен монумент, решили переместить памятник Коневу в другое место или передать его частным лицам. В итоге 3 апреля маршала сняли с постамента.

Российский министр обороны Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России этот памятник. Шойгу отметил, что российская сторона готова оплатить все расходы, связанные с этим процессом. В том же обращении глава Минобороны РФ выразил сожаление, что демонтаж монумента произошел в канун годовщины победы во Второй мировой войне.

Но в ответ на обращение Шойгу пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек пояснил, что министерство «не может пойти навстречу», так как памятник принадлежит шестому району столицы.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, действия Праги «аморальны, кощунственны и абсолютно политизированы».

«Памятник Коневу установлен в благодарность за то, что он и его однополчане спасли столицу тогдашней Чехословакии во время пражского восстания от полного уничтожения нацистами. Этот город существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев», — сказал сенатор в комментарии RT.

По его словам, демонтаж монумента заслуживает «политического осуждения», так как памятник был установлен именно за «подвиг советских солдат, подвиг Конева» во время Второй мировой войны. «Все, что происходило потом в истории Чехословакии, в отношениях между нашими странами, можно обсуждать, но это было потом», — подчеркнул Косачев.

Тем временем российский Следственный комитет возбудил уголовное дело, посчитав, что снос памятника Коневу является осквернением символов воинской славы России, совершенным публично, что соответствует ч.3 ст.354.1 УК РФ.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — отметили в СК.

Сами чешские власти считают, что их действия не нарушали действующие международные соглашения между Чехией и Россией, передает РИА «Новости».

«Перемещение памятника [Коневу] не нарушает ни один из действующих международных договоров между Чехией и Россией. Что касается нового российского законодательства, мы в данный момент не знаем детали, поэтому не можем его подробно комментировать. В ближайшее время его будут изучать юристы», — сказала представитель МИД Чехии Зузана Штихова.