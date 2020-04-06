На выход по СМС: в Приморье заработают электронные пропуска

В Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса с 7 апреля введут систему электронных пропусков, сообщила пресс-служба правительства региона. Там уточнили, что эта система будет действовать для жителей, которые должны находиться на рабочем месте во время режима самоизоляции.

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«Пропуск — это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», — пояснили в сообщении на сайте правительства. Эта мера призвана повысить эффективность реализуемых правительством мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса.

Такие пропуски получат врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения, фармацевты, спасатели и сотрудники других организаций и предприятий, которые продолжают трудиться в апреле, несмотря на нерабочий месяц.

Перечень тех, кому предоставят такие пропуски, формируется на основании списков, представляемых министерствами края, профильными департаментами и агентствами. Если человек появляется на улице без такого разрешения, это будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Во время режима самоизоляции гражданина могут остановить на улице сотрудники правоохранительных органов. В этом случае он должен будет предъявить паспорт, СМС-пропуск от регионального портала госуслуг и справку с места работы. Если деятельность человека предполагает передвижение по гoроду, не входящие в рамки «дом — работа — дом», это должно быть обозначено в справке.

В Приморье сейчас подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. Один пациент скончался, двое — выписаны. 6 апреля был официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, находившейся в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2. Она вернулась из-за границы с симптомами ОРВИ. На данный момент лечение получают пять человек. Всего на территории региона под медицинским наблюдением находится 41 человек.

Наибольшее количество зараженных выявлено в столичном регионе, но там отказались от идеи вводить пропускной режим.

Как объяснил 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, это связано с тем, что в первую неделю объявленной в городе самоизоляции горожане вели себя «корректно».

Он признал, что правительство Москвы рассматривало вариант введения в городе такого режима, но отказалось от него, поскольку москвичи выполняют рекомендации властей. А намерения ввести пропускной режим было вызвано тем, что «в прошлые выходные [28-29 марта] огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась». Собянин уточнил, что сейчас самоизоляцию соблюдают две трети жителей Москвы, и власти намерены поддерживать этот баланс.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — пояснил Собянин. Он выразил надежду, что в городе не произойдет ни того, ни другого.

Все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, градоначальник продлил до 1 мая. В личном блоге главы города указано, что в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия. На это время закрываются все кафе, рестораны, бары, спортклубы, салоны красоты, а также некоторые магазины. Кроме того, москвичам запретили посещать парки и зоны отдыха. «Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю», — подчеркнул Собянин.

До 1 мая также приостановлено оказание государственных услуг в органах власти.

Исключение составляют тех из них, получение которых возможно по записи или в электронной форме.

Собянин подчеркнул, что для жителей города старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продолжит действовать. Они получат вторую часть материальной помощи в 2 тыс. рублей в середине апреля, сказал мэр. Он напомнил, что в силе остаются требования соблюдать дистанцию в городском транспорте и общественных местах.

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

В это время продолжат функционировать только медучреждения и аптеки, продовольственные магазины, банки, органы государственной власти и некоторые организации с непрерывным технологическим процессом. Школы и колледжи осуществляют образовательный процесс в дистанционном режиме.

«Мы сохранили устойчивое функционирование ключевых объектов инфраструктуры. Работают предприятия, выпускающие продукцию для борьбы с пандемией, организации оборонно-промышленного комплекса и другие важнейшие производства», — отметил Собянин.