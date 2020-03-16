Поправка Терешковой, развал ОПЕК+ и крах фондовых рынков: о чем пишут телеграм-каналы

Главными на прошлой неделе оказались события в Госдуме, куда даже приезжал президент. Как понимать все произошедшее во вторник, разъясняет «Околокремля».

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«Ключевым и трансверсальным мотивом выступления президента в Госдуме стала тема стабильности. Под ней подразумевается социальное согласие внутри общества, а также сильная президентская власть, цементирующая политические элиты. Владимир Путин в очередной раз артикулировал тезис о том, что конституционные поправки направлены на создание институционального баланса, а не отдельных полюсов власти в лице Госсовета или Совбеза. В непростых и даже слегка турбулентных условиях Путин предлагает довериться государственным институтам (отсюда отказ от идеи досрочных выборов в Госдуму), которые должны обеспечить необходимую политическую стабильность.

В свою очередь, депутаты Госдумы сами сделали ответный политический жест, выдвинув инициативу по президентским срокам после внесения изменений в Конституцию. Вердикт о соответствии этой поправки букве Основного закона примет Конституционный суд, но посыл предельно понятен. Парламентарии символически приглашают Владимира Путина на новый президентский срок (2 срока?) — интрига заключается в том, воспользуется глава государства или этим моральным правом, будучи архитектором нынешней и будущей политической системы, или нет. Это уже прямой сигнал элитам не расслабляться и оставаться консолидированными вокруг фигуры президента.

При этом любой выбор оставляет Владимиру Путину широкое окно возможностей: что бы не утвердил КС - решение уходить в 2024 году , в 2030 или в 2036 будет принимать лично Путин. Закладывается потенциально красивая конструкция. Конституционный суд одобряет поправку, но сам президент волевым решением не идет на новый срок, делая выбор в пользу сменяемости власти и баланса институтов. Если же Владимир Путин решит, что вертикали власти и дальше требуется его стабилизирующая роль, то глубинный народ только вздохнет с облегчением, узнав что он продолжит жить в «долгом государстве», лидерство в котором останется за нынешним президентом», — рассуждает канал.

Что же касается начала минувшей недели, то она стартовала с двух потрясений: разрушения сделки ОПЕК+ и краха фондовых рынков по всему миру.

В соцсетях царит стойкое убеждение, что сейчас саудиты нарастят добычу и завалят мир дешевой нефтью, что соответствующим образом повлияет на Россию, констатировал Никита Кричевский.

«Даже приводят «инсайды», что саудиты делают азиатам сверхвыгодные предложения и вообще на пару с Кувейтом вот-вот распакуют месторождения в нейтральных водах. Про «сверхвыгодные предложения» никакая не новость, саудиты их делают регулярно (на моей памяти последний раз - летом прошлого года), что до «нейтральных» месторождений, то и без них нефть девать некуда», — пишет он в своей «Антскрепе».

«При этом не учитываются три обстоятельства:

— у ближневосточных монархий цена отсечения куда выше нашей, кроме того, помимо нефти у них ничего, считай, и нет. Ну или почти нет (туризм сейчас не в счёт - коронавирус). Вряд ли монархи в угоду дяде Сэму будут рубить сук, на котором сидят;

— до 90% сегодняшней цены на нефть - бумага, изготовленная на биржах. Причём, в эту бумагу вложены многие и многие миллиарды средств инвесторов и не в последнюю очередь, пенсионных фондов. Вы знаете, что такое пенсионные фонды для Америки? Это основа безбедного существования избирателей в старости. Тут уже сами американцы не захотят рубить тот самый сук;

— саудиты сами не прочь высадить американских сланцевиков: дружба дружбой - а табачок врозь. Пока одни делали грязную работу, другие их руками жар загребали. Пусть теперь двигаются на своё место.

Так что цена на нефть провалится, но ненадолго, а что такое нефтяной навес из множества забитых под завязку танкеров при цене в $100 и выше, мы знаем из нулевых», — призывает не сгущать краски телеграм-канал.

​​На фондовых же рынках США в течение недели были побиты все антирекорды 2008 года, заметил ИА «Стекломой».

«В «черный четверг» падение биржевых индексов стало максимальным со времен печально известного «черного понедельника» 19 октября 1987 года. Американским рынкам не сильно помогло обращение Дональда Трампа из Овального кабинета. Его речь была воспринята как запоздалая: выступи он на неделю-другую раньше, еще ничего. Но сейчас от него уже требовали самых радикальных мер по противодействию финансовому коллапсу, на которые Белый дом пока что идти не готов.

Не выручило в ситуации паники и экстренное объявление о поддержке банков со стороны Федеральной резервной системы. ФРС пообещал выделить по 500 млрд долларов в четверг и пятницу для стабилизации банковской отрасли, а также еще по 500 млрд каждую последующую неделю в течение марта. Суммарный размер эмиссии может составить до 3 трлн долларов. Для сравнения, сразу после кризиса-2008 ФРС залил на рынки 700 млрд долларов - по нынешним меркам это почти что карманные расходы.

В одной только Америке формальные потери от обрушения рынков превысили 7 трлн долларов, и 93% все рыночных достижений за три года президентства Трампа теперь перечеркнуты.

Тем временем на Капитолийском холме образовался очередной ступор. Демократы в Палате представителей планируют принять билль о выделении 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. В законе предполагается сделать тестирование на коронавирус полностью бесплатным (сейчас оно стоит до 2,200 долларов) и оплатить 14-дневные больничные для всех зараженных.

Сейчас положение дел с тестированием начинает более-менее налаживаться: правительство США передало штатам 2,500 приборов, которыми можно проверить полтора миллиона человек. Однако практика их применения оставляет желать лучшего. Например, медики Огайо уверены, что в их штате успели заразиться до 100,000 человек, хотя официально выявленных случаев там всего лишь 5. Республиканцы в Сенате не согласны со всеми пунктами законопроекта демократов и готовят свой собственный вариант билля», — описывает канал происходящее в Новом Свете.

На этом фоне продавцы оружейных магазинов в США рассказали о резком росте числа клиентов азиатского происхождения.

«Один из них сообщил, что в отдельные дни к нему заходят в 10 раз больше человек, чем в обычное время. А все из-за истерии вокруг коронавируса, что повлекло за собой выпады в адрес китайцев и других азиатов.

Не сказать, чтобы это было действительно массовое явление. Но как показывает практика, единичных случаев достаточно, чтобы проблема стараниями прессы и соцсетей стала выглядеть глобальной», — отмечает «Доктор прописал».

Несмотря на отмену футбольных матчей и массовых мероприятий жизнь все же продолжается.

В начале прошлой недели в США, например, состоялись даже праймериз среди кандидатов в президенты от демократов, и в итоге по числу делегатов съезда счет стал 823-663 в пользу Байдена. Под влиянием известий об успехах взлетел и общенациональный рейтинг Байдена: у него 53,5%, у Сандерса 35,5%.

«Демократический истеблишмент начал информационную атаку на Сандерса: сразу целый ряд видных функционеров, например, лидер демократов в Палате представителей Джим Клайберн и главный сборщик средств на предвыборную кампанию демократов, глава Priorities USA Action Гай Сесил, выступили с заявлениями, что Сандерс должен прекратить борьбу. Учитывая, какие у беспартийного сенатора от Вермонта отношения с Национальным комитетом демократической партии, эффект может оказаться обратным», — предполагает «Мейстер».

Несмотря на короновирус, не позволяет разгуляться тоске и отечественная прогрессивная общественность.

Мимо внимания RIAN не прошел тот факт, что на обложке апрельского номера российского Tatler впервые появилась трансгендерная женщина.

«Знакомьтесь, это Наташа, которая, как мы понимаем, поменяла пол, страну и мир. И прекрасное соседство: разумное потребление и интервью с последней девушкой Бориса Березовского. Глянец, живи», — провозглашает канал.

Ну и «Адекват» попытался сделать философское обобщение всему тому, что случилось за последние семь дней.

«Текущий момент, события в котором спрессованы как атомные ядра в нейтронной звезде (и то ли еще будет), характерен одной ключевой особенностью и одним главным из нее следствием.

Особенность: конкуренция государств и, шире, стран между собой никуда не делась и не денется, но персональный результат для каждого игрока будет определяться исходом не этой конкуренции, а его персонального противостояния с разевающим пасть хаосом. Путать хаос с конкретным набором текущих злободневностей не надо – он просто функция от того самого плавления миропорядка, которое аккурат с начала года заметно ускорилось в целом.

Следствие: пытаться предсказать, каким мир будет на выходе из начинающейся большой турбулентности, то есть лет через несколько, бессмысленно. Вот предсказать, каким он не будет, большого труда не составляет. Главная жертва хаоса очевидна уже сейчас – это глобализация в том виде, в каком она формировалась последнюю пару десятилетий. И в первую очередь именно в этом смысле привычным мир больше не будет.

И кто первым сделает именно отсюда некоторую совокупность правильных практических выводов, сделает весомую заявку на победу в начавшемся раунде», - резюмирует канал.

На этом все! До следующей недели.