Врач объяснила, как защититься от аллергии на даче весной

В сезон цветения людям с аллергией важно создать на даче комфортные условия без аллергенов, чтобы не отказываться от загородного отдыха в этот период. Для этого необходимо грамотно составить планировку участка и подобрать подходящие растения. Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог Оксана Кузнецова.

По словам эксперта, снизить риск возникновения аллергических реакций удастся, если избегать больших открытых пространств. В таких местах сквозняки активно разносят пыльцу на дальние расстояния.

Избежать аллергической реакции также поможет небольшой водоем, такой как пруд или фонтан. Повышенная влажность рядом с такими источниками «прибивает» летающую пыльцу к земле. Кроме того, защитить аллергиков в этот сезон смогут высокие заборы или деревья с плотной кроной, которые будут задерживать пыльцу.

Специалист добавила, что пациентам с аллрегией следует отдавать предпочтение газону из почвопокровных культур и суккулентов, в числе которых мох, вероника ползучая, живучка, алоэ, бакоп или белый клевер. Рядом с водой рекомендуется посадить кувшинки, лотосы и элодею, а для создания альпийских горок стоит использовать папоротники, бамбук и альпийскую незабудку.

«В качестве вертикального озеленения используйте девичий и амурский виноград, жимолость каприфоль или клематис, а среди кустарников обратите внимание на вейгелу, калину, иргу, кизильник и барбарис - они безопасны для аллергиков и помогают зонировать территорию. Наконец, множество цветов и пряных трав не провоцируют аллергических реакций: среди них — ирисы, флоксы, колокольчики, астильбы, петунии, лаванда, мята», — добавила врач.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого объяснила, что для облегчения симптомов сезонной аллергии нужно минимизировать контакт с аллергенами. По ее словам, не стоит выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе оказывается максимальным, а окна дома и автомобиля при этом следует держать закрытыми.

