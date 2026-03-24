Министр обороны Литвы рассказал об упавшем в стране неизвестном беспилотнике

Глава минобороны Каунас : упавший в Литве дрон мог быть украинским
Упавший на территории Литвы беспилотный летательный аппарат, по всей вероятности, был украинским. Об этом заявил глава литовского минобороны Робертас Каунас на пресс-конференции, передает портал LRT.

Накануне спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что в воздушном пространстве страны зафиксировали прилет неизвестного БПЛА. По его словам, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии.

Каунас предположил, что «украинский дрон» под воздействием средств радиоэлектронной борьбы мог быть сбит с курса. Возможно, поэтому он упал на литовской территории.

По словам министра, беспилотник не был обнаружен литовскими средствами противовоздушной обороны, поскольку летел на высоте менее 300 метров, а радары для фиксации низколетящих объектов республикой были заказаны, но она их пока не получила.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».

 
