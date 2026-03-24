Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина приняла схватки за аппендицит и неожиданно родила на улице

В Великобритании женщина, не знавшая о беременности, родила на улице
Соцсети /HotSpot Media

В Великобритании 27-летняя Кэти Браун неожиданно родила ребенка на улице, приняв схватки за приступ аппендицита. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины она проснулась с сильной болью в животе и вызвала скорую, решив, что у нее воспалился аппендикс. Прибывшие медики вывели ее к машине, но она не смогла подняться внутрь. В какой-то момент Браун опустилась на четвереньки и почувствовала сильное давление в области таза. Она поняла, что начались роды.

Врачи услышали плач младенца, перерезали пуповину и доставили ребенка в больницу. Мальчик родился на 33-й неделе и весил 2,2 кг, мать и младенца госпитализировали. призналась, что не знала о беременности. Медики объяснили это необычным положением плода — он развивался выше обычного, ближе к ребрам.

До этого в Москве сотрудница спа-салона родила на рабочем месте. 32-летняя тайка решила привести себя в порядок, пока ждала клиента. Внезапно у нее начались преждевременные роды. На место были вызваны медики, пока бригада ехала на вызов, женщина родила недоношенного ребенка. Мать и младенца доставили в перинатальный цент

Ранее работница склада, не знавшая о своей беременности, родила в туалете на работе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
