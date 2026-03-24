Женщина приняла схватки за аппендицит и неожиданно родила на улице

В Великобритании женщина, не знавшая о беременности, родила на улице

В Великобритании 27-летняя Кэти Браун неожиданно родила ребенка на улице, приняв схватки за приступ аппендицита. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины она проснулась с сильной болью в животе и вызвала скорую, решив, что у нее воспалился аппендикс. Прибывшие медики вывели ее к машине, но она не смогла подняться внутрь. В какой-то момент Браун опустилась на четвереньки и почувствовала сильное давление в области таза. Она поняла, что начались роды.

Врачи услышали плач младенца, перерезали пуповину и доставили ребенка в больницу. Мальчик родился на 33-й неделе и весил 2,2 кг, мать и младенца госпитализировали. призналась, что не знала о беременности. Медики объяснили это необычным положением плода — он развивался выше обычного, ближе к ребрам.

