В России объяснили причины дефицита вакцин для животных

В России наблюдается локальный дефицит вакцин для животных, что характерно для весны – острой проблемы на сегодняшний день нет, заверил ветврач высшей категории Михаил Шеляков. Серьезные перебои с поставками препаратов случаются редко, но даже если придется сдвинуть вакцинацию на месяц – это ничем не грозит, заявил он в беседе с НСН.

Так эксперт прокомментировал сообщения о критической нехватке вакцин для животных, совпавшей с весенней волной распространения инфекционных заболеваний.

«Я бы все-таки опроверг эту информацию, потому что острого дефицита нет, — заявил ветврач. — Возникает сезонная нехватка в весенний период, так как в это время спрос на вакцины повышается, в основном весной у нас идет прививочная кампания. У кого-то не хватает запасов вакцин из-за повышенного спроса, но это единичные перебои».

По словам специалиста, россияне зачастую считают импортные вакцины более качественными и отказываются переходить на аналоги, боясь осложнений. В итоге они ждут определенный препарат, но это не значит, что в клинике вообще нет вакцин. Частично они правы, но в любом случае особых проблем в этом нет, так как поставщики работают достаточно оперативно и ожидание не растягивается надолго, заверил Шеляков.

Ддаже сдвиг вакцинации на месяц ничем не грозит, так как важна именно первичная вакцинация – в этом случае сроки прививочной кампании должны соблюдаться. Также нельзя, например, на год сдвинуть вакцинацию кошек и собак от бешенства – это крайне опасно, а в остальных случаях небольшие задержки не столь важны, считает специалист.

«Наиболее уязвима в этом смысле молодежь – животные, которым надо делать первую прививку по графику. В остальном проблем точно нет, даже сдвиг на месяц не приведет к проблемам», — заключил ветврач.

Ранее ветеринар рассказала, какие процедуры нужно провести питомцам весной.

 
