«Арбитры поддержали нас»: МИД России о споре с Украиной в Гааге

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение Гаагского трибунала по иску Киева к Москве, который был подан на основании Конвенции по морскому праву.

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МИД отметил, что в настоящий момент арбитражный международный суд ограничился рассмотрением возражений России, которая утверждала, что у него нет юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент: за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», — приводит РИА «Новости» заявление дипломатов.

Кроме того, они обратили внимание, что для того, чтобы рассматривать украинские претензии, суду нужно было бы сначала установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, который занимается вопросами о толковании или применении Конвенции по морскому праву, не вправе определять государственную принадлежность суши.

«Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», — говорится в документе ведомства.

Теперь дипломаты собираются тщательно проанализировать выводы арбитража по другим российским возражениям. Это необходимо сделать для подготовки ответного меморандума по существу спора. Этот документ Россия должна представить в Гаагский трибунал до 20 августа следующего года, передает агентство.

«Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», — добавили в министерстве.

Ранее их украинские коллеги сообщили, что международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы. Таким образом, отметили дипломаты из Украины, суд отклонил российскую позицию.

«Трибунал <…> постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море», — утверждают в МИД Украины.

Вместе с тем арбитраж отказал в рассмотрении украинских претензий, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма. «Трибунал заключил, что он не уполномочен рассматривать вопросы о суверенитете над полуостровом», — рассказали дипломаты, отметив, что Киев начнет подготавливаться к рассмотрению дела по существу.

Специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что решение Гаагского суда — это промежуточный вывод.

«Прежде всего, надо понимать, что это промежуточное решение. Арбитраж Гааги только рассматривал вопрос о своей юрисдикции по заявленному Киевом иску к России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому это решение не может являться фактом того, что иск может быть удовлетворен», — сказала она в комментарии RT.

Адвокат считает, что заявление международных арбитров о том, что при рассмотрении иска не будет ставиться вопрос о принадлежности Крыма, не даст правовых оснований признавать «нарушение» прав Украины в Керченском проливе. Ярмуш обратила внимание, что украинская сторона не сможет доказывать свою принадлежность и суверенитет над территорией российского полуострова, равно как и трибунал не сможет рассмотреть этот вопрос. «Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно», — уверена собеседница RT.

Между тем в Совфеде выразили мнение, что России не стоит принимать участие в судебном процессе, который затеяли украинцы в Гааге. «С учетом того, что право оказалось в руках у стран и личностей, которые по сути являются русофобами, ожидать справедливых и правовых решений не приходится», — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости».

Он уверен, что решения по этому делу «носят не юридический, а политический характер». «Мы должны в этой ситуации очень последовательно указывать на то, что никакого арбитража за пределами РФ быть не может, мы должны руководствоваться исключительно российским законодательством», — пояснил парламентарий. Вместе с тем он полагает, что данная ситуация не может быть рассмотрена в международном суде. В связи с этим сенатор предлагает «рассмотреть вопрос, нужно ли нам вообще участвовать в этом процессе».