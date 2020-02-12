«Открытый саботаж»: кто мешает мирному процессу в Донбассе

В Минске прошел очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В центре внимания сторон были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил, однако окончательных договоренностей достичь не удалось.

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Самопровозглашенная ДНР предложила Киеву дистанционно согласовать новые участки, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

«Работа по согласованию новых участков, как и дополнения к рамочному решению [о разведении сил] проходит довольно напряженно. Накануне заседания украинская стороны внесла провокационные коррективы по ранее обозначенным координатам участков, что существенно осложнило процесс согласования», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Представитель Донецкой народной республики также добавила, что в ходе переговоров «детально обсуждается участок в районе КПВВ «Октябрь – Гнутово», однако о согласовании пока речи не идет.

В то же время пресс-служба представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы заявила, что договоренности по поводу Гнутова достигнуты.

В свою очередь, постпред России Борис Грызлов указал на увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков, несмотря на согласованный режим прекращения огня.

«В последние несколько дней на линии соприкосновения ситуация вновь достигала опасного накала, как, например, при обстреле со стороны ВСУ 7 февраля в районе Золотого-5», — добавил Грызлов.

Кроме того, постпред России заявил о проблемах вокруг особого статуса Донбасса, так как Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия.

«Эти вопросы должны решаться в режиме прямого политического диалога между Киевом и Донбассом <…> киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса», — подчеркнул Грызлов.

Тем не менее, в ходе заседания контактной группы были и положительные моменты. Так, представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса в гуманитарной подгруппе обменялись информацией об удерживаемых лицах. Кроме того, стороны согласились предоставить друг другу предложения о механизме поиска пропавших без вести во время конфликта на юго-востоке Украины.

Темы для разговора в рамках контактной группы были заявлены заранее и в целом ожидаемы. Россия, Украина и самопровозглашенные республики Донбасса ищут компромисса по итоговым положениям саммита «нормандской четверки», среди которых — обмен заключенными, разведение войск и прекращение огня. Также на повестке дня особый статус Донбасса, «формула Штайнмайера», и другие, столь тяжело отстаиваемые пункты минских договоренностей.

Перечень присутствовавших на заседании лиц оказался частично обновлен — теперь уже бывшего представителя Киева Валерию Лутковскую на днях сменил генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. Сообщалось, впрочем, что свои полномочия она сложила еще в конце прошлого месяца.

Именно Лытковскую называли одной из причин того, что одно из предыдущих заседаний контактной группы закончилось неудачей. Дело, впрочем, было не в самой персоне представителя, а в ее отсутствии — 16 января киевский полпред попросту не явился на переговоры, передав свои полномочия чиновнику более низкого ранга.

Из-за этого стороны не смогли согласовать позиции по намеченным вопросам. В число наиболее принципиальных из них входила организация нового обмена заключенными. Впрочем, сам обмен в итоге все-таки должен рано или поздно состояться, ведь в нем заинтересованы все прямые и косвенные участники конфликта.

Со сменой власти на Украине весной прошлого года именно взаимные обмены заключенными стали областью наибольшего прорыва в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

С сентября прошлого года таких обменов прошло уже два, причем весьма масштабных — в последний раз общее число «возвращенных», по разным данным, превысило две сотни человек. В этом году украинский лидер Владимир Зеленский уже анонсировал очередной обмен — «очень большой», по его же собственным словам. По всей видимости, именно этот обмен контактная группа должна была обсудить в январе, однако процесс вынужденно затянулся.

Впрочем, на других путях разрешения конфликта стороны пока что далеко не зашли. Сегодняшнее заседание оказалось отмечено некоторым юбилейным символизмом, ведь ровно пять лет назад были подписаны минские соглашения, выполнение которых, в теории, должно было помочь в разрешении украинского конфликта. Реальность оказалась несколько иной.

Самыми шаткими остаются договоренности о прекращении огня — с самого момента заключения минских соглашений его пытались достигнуть, даже по словам Зеленского, «раз 20», за это время принято уже три регламентирующих документа, однако сообщения о нарушениях продолжают поступать регулярно.

В среду, 12 февраля, непосредственно перед заседанием контактной группы, представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что только за прошедший вторник украинские войска нарушили режим прекращения огня шесть раз. Официальный Киев выдвигает аналогичные обвинения со своей стороны.

Также возникают проблемы и с разведением войск на границе Киева с республиками Донбасса — прогресс здесь продвигается, но крайне болезненно. На март намечено создание трех новых точек, в которых войска обеих сторон должны отойти от границы.

Эти точки будут иметь «гуманитарное значение», однако чтобы конфликт был разрешен целиком, требуются более фундаментальные шаги, в том числе разведение сил по всей линии соприкосновения.

К этой идее довольно критично относится украинский министр иностранных дел Андрей Загороднюк. По его мнению, уход войск с границы не делает регион безопаснее, а лишь переводит конфликт в «замороженную» стадию.

Как считает глава российского МИДа Сергей Лавров, украинская сторона на такой шаг пойти не готова из-за давления извне, а причина отказа Киева от таких мер — политические интересы Вашингтона. Ранее Лавров также утверждал, что у Владимира Зеленского «связаны руки», однако для скорейшего завершения конфликта глава Украины уже сделал намного больше, нежели его предшественник.

Накануне пятилетнего юбилея минских соглашений МИД России также выступил с масштабным комментарием, посвященным договоренностям. В ведомстве призвали все стороны конфликта к соблюдению соглашений, отметив, что «малыми шагами» в разрешении конфликта удалось добиться некоторых успехов.

В то же время, российская сторона раскритиковала Киев за агрессивную риторику и саботаж согласованных на международном уровне предписаний.

«Ни одно из его [соглашения] положений до сих пор не выполнено полностью. Несмотря на неоднократно объявлявшиеся перемирия, до сих пор не удалось добиться полного прекращения огня. На линии соприкосновения продолжаются обстрелы, не реализован отвод военной техники», — говорится в тексте заявления.

С украинской стороны «юбилей» в некотором роде прокомментировал новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подтвердил намерение Зеленского заниматься разрешением конфликта и соблюдать договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года.

«Безусловно, сегодня для президента Украины, для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — цитируют Ермака РИА «Новости».

Он также заявил, что выборы в Донбассе должны пройти «по украинскому законодательству», то есть после восстановления Киевом контроля за границей. При этом в тексте минских соглашений прописан ровно обратный порядок действий — сначала в Донецкой и Луганской областях проходят местные выборы, а уже после этого начинается процедура восстановления контроля над границей.

В то же время в самопровозглашенных республиках, так же, как и в России, констатировали саботаж мирного процесса со стороны Киева. Как заявила полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова, спустя пять лет украинская сторона продолжает препятствовать выполнению минских соглашений.

«Украина, как при президенте Порошенко, так и при нынешней власти, выбрала тактику максимально возможного затягивания, а иногда даже открытого саботажа своих обязательств по минским договоренностям», — цитирует слова Никоноровой Донецкое агентство новостей.

Вопросы политического пакета остаются основным камнем преткновения сторон, подчеркнула Никонорова, Киев до сих пор не выдвинул никаких предложений по проекту изменений в закон об особом статусе Донбасса, в том числе имплементации в него положений «формулы Штайнмайера».