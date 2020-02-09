Встреча «пятерки» Совбеза ООН: США изучают инициативу Путина

США прорабатывают предложение президента России Владимира Путина, выдвинутое в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме, о необходимости проведения саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

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По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, предложения по городу и времени проведения мероприятия пока не озвучиваются — Москва ждет ответа всех пяти приглашенных участников встречи, передает РИА «Новости».

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки» и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — указал дипломат.

О том, что России, Китаю, США, Франции и Великобритании стоит провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы, Путин рассказал 23 января на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

По его словам, лидеры мировых держав не должны проглядеть «первые ростки» ненависти и антисемитизма и обязаны защитить мир.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — пояснил политик.

Как указал Путин, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира.

После выступления российский лидер принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.

Кроме того, в Иерусалиме Путин принял участие в открытии стелы «Свеча памяти». Монумент посвящен героям блокады Ленинграда.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на встрече с президентом РФ выразил благодарность за освобождение Аушвица (Освенцима) Красной армией.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — сказал Кац.

Вскоре Лондон выразил заинтересованность в саммите пяти глав государств и заявил, что ждет детализации предложения от Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал инициативу Путина.

«Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе. Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться и говорить об этом. Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека, именно это мы должны защищать», — указал он.

Заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак также заявил, что во всемирной организации идею российского лидера поддержали.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», — отметил сотрудник аппарата ООН.

Китай вскоре также сообщил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности.

«Китайская сторона <...> готова совместно с российской стороной контактировать и согласовывать этот вопрос с остальными постоянными членами Совбеза», — подчеркивается в заявлении Чуньин.

Кроме того, в китайском МИДе отметили, что сейчас международная обстановка нестабильна и неопределенна — ООН сталкивается с серьезными вызовами, а проблематика «горячих точек» становится все острее.