«Не будем дружить с Москвой»: Украина готовится к работе в ПАСЕ

Украина будет проводить мероприятия для распространения антироссийских настроений на Парламентской ассамблее Совета Европы, пообещала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

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«Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция», — заявила дипломат.

При этом, по ее словам, украинские представители будут общаться с делегатами РФ.

«Если в дебатах (Россия. — прим. ред.) говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать», — сказала Ясько. Она добавила, что это не значит, что Киев «должен дружить» с Москвой.

Осенью прошлого года Ясько сообщила о создании Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией в ПАСЕ группу «Балтик-плюс», основной задачей которой было названо «противодействие России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла такую политику бывших союзных республик.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма!

Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — пояснила в этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Ясько присутствовала на осенней сессии ПАСЕ в качестве гостя, но не официального делегата.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — сообщал председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Российская делегация вышла из ПАСЕ в 2014 году, когда ее в ответ на присоединение Крыма в результате референдума лишили ряда прав в организации. В 2017 году Москва объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня 2019 года. При этом некоторые делегации были недовольным таким решением. В частности, против восстановления России в правах, а соответственно и против ее возвращения выступал Киев. Украинские депутаты пытались всячески помешать вынесению решения организации.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.

Делегации ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий России в полном объеме — «за» высказались 116 депутатов, 62 голоса были отданы «против».

Сразу после возвращения России украинская делегация вышла в центр зала в штаб-квартире ПАСЕ и сказала: «Мы уходим». При этом большинство стране Европы с радостью восприняли возвращение России.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны.

Позднее и сам президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее. По его мнению, россияне крайне близки к европейскому гуманизму.

Он сказал, что Россия является «фундаментально европейской страной». Макрон считает, что если Российская Федерация покинет панъевропейскую организацию, для народа Европы и защиты их прав это обернется самыми негативными последствиями.

«Если что-то будет нас разделять, то это будет неудачей, мы пострадаем, мы потеряем силу на этом», — выразил уверенность французский лидер.

Он также добавил, что вступление России в организацию принесло очень многое для всех сторон.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что заявление президента Франции стало ответом «тяжеловесов Европы» на украинские и прибалтийские демарши.

Позднее Киеву пришлось поступиться принципами и самолюбием и вернуться в ПАСЕ. Данное решение поддержали 348 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», – говорится в документе.

В пояснительной записке к документу уточняется, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации страны в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы.