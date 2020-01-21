«Не будем дружить с Москвой»: Украина готовится к работе в ПАСЕ

Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пообещала распространять антироссийские настроения в Совете Европы. Она назвала такой настрой национальной позицией Украины. При этом, по ее словам, украинские представители будут общаться с делегатами РФ, но дружбы ожидать не стоит.

Украина будет проводить мероприятия для распространения антироссийских настроений на Парламентской ассамблее Совета Европы, пообещала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция», — заявила дипломат.

При этом, по ее словам, украинские представители будут общаться с делегатами РФ.

«Если в дебатах (Россия. — прим. ред.) говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать», — сказала Ясько. Она добавила, что это не значит, что Киев «должен дружить» с Москвой.

Осенью прошлого года Ясько сообщила о создании Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией в ПАСЕ группу «Балтик-плюс», основной задачей которой было названо «противодействие России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла такую политику бывших союзных республик.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма!

Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — пояснила в этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Ясько присутствовала на осенней сессии ПАСЕ в качестве гостя, но не официального делегата.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — сообщал председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Российская делегация вышла из ПАСЕ в 2014 году, когда ее в ответ на присоединение Крыма в результате референдума лишили ряда прав в организации. В 2017 году Москва объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня 2019 года. При этом некоторые делегации были недовольным таким решением. В частности, против восстановления России в правах, а соответственно и против ее возвращения выступал Киев. Украинские депутаты пытались всячески помешать вынесению решения организации.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.

Делегации ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий России в полном объеме — «за» высказались 116 депутатов, 62 голоса были отданы «против».

Сразу после возвращения России украинская делегация вышла в центр зала в штаб-квартире ПАСЕ и сказала: «Мы уходим». При этом большинство стране Европы с радостью восприняли возвращение России.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны.

Позднее и сам президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее. По его мнению, россияне крайне близки к европейскому гуманизму.

Он сказал, что Россия является «фундаментально европейской страной». Макрон считает, что если Российская Федерация покинет панъевропейскую организацию, для народа Европы и защиты их прав это обернется самыми негативными последствиями.

«Если что-то будет нас разделять, то это будет неудачей, мы пострадаем, мы потеряем силу на этом», — выразил уверенность французский лидер.

Он также добавил, что вступление России в организацию принесло очень многое для всех сторон.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что заявление президента Франции стало ответом «тяжеловесов Европы» на украинские и прибалтийские демарши.

Позднее Киеву пришлось поступиться принципами и самолюбием и вернуться в ПАСЕ. Данное решение поддержали 348 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», – говорится в документе.

В пояснительной записке к документу уточняется, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации страны в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы.