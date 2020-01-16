«Что вы за быки?» Трамп хотел встречи с Путиным до инаугурации

Президент США Дональд Трамп намеревался провести очную беседу с российским лидером Владимиром Путиным сразу после победы на выборах-2016 и до своей инаугурации, прошедшей в январе 2017 года, приводит издание The Washington Post выдержки из книги своих корреспондентов «Трамп и его генералы: цена хаоса».

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В книге приводится эпизод, когда американский лидер прервал беседу с одним из претендентов на должность главы Госдепартамента, чтобы спросить, как скоро может быть организована встреча с Путиным. При этом после первого разговора с российским президентом на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года Трамп заявил, что является «экспертом по России», передает РИА «Новости».

Двумя неделями ранее стало известно, что Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора разведуправления Пентагона Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации за то, что они не сказали о звонке Путина.

По словам автора книги, 27 января 2017 года — через несколько недель после победы в президентской гонке — Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США, звонил ли ему Путин. Американский лидер ответил отрицательно.

Тогда Флинн, стоявший рядом с Трампом, наклонился к нему и сказал, что на самом деле президент России звонил несколько дней назад.

«Сэр, мы организуем этот звонок сейчас. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы не смогли принять этот звонок», — сказал Флинн.

Это вызвало гневную реакцию американского лидера. «Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чем ты думал?» — приводятся в книге слова Трампа.

В ответ на это Флинн стал оправдываться большим количеством звонков. «Ну, сэр, вы знаете, у вас много звонков, и мы пытаемся определить, с кем вам общаться», — ответил военный.

Но Трамп не принял такие объяснение. Самого Путина Трамп назвал «единственным человеком на земле, который может уничтожить США».

«Что вы за быки? Как такое возможно, что Путин звонил мне, а они не докладывают? Я не знаю, что вы делаете, ребята», — заключил Трамп.

Кремль не настроен скептически относительно возможной встречи Путина и Трампа, заявлял в конце прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Последний раз два лидера встретились на полях саммита G20 в Осаке в Японии в прошлом году и проговорили 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба президента выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога.

Трампа пригласили приехать в российскую столицу на парад Победы 9 мая в 2020 году в честь 75-й годовщины разгрома гитлеровской Германии, рассказывал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву <...>. Это приглашение было воспринято с интересом», — сообщал чиновник.

Американский лидер «очень позитивно» отреагировал на приглашение российского коллеги, говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В речах перед американцами Трамп также регулярно заявляет о своем положительном отношении к России.

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией», — подчеркивал президент США в конце лета 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений в адрес Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума АТЭС во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».