Госдеп США призвал к осторожности американцев по всему миру из-за угроз

Госдеп США: американцам по всему миру следует проявлять повышенную осторожность
Государственный департамент США призвал американцев по всему миру к осторожности, в особенности на Ближнем Востоке, на фоне усилившихся угроз безопасности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Ведомство призывает американских граждан к выполнению указаний, внесенных в предупреждения по безопасности, которые распространяют посольства и консульства США.

Там отметили, что уже несколько диппредставительств США были атакованы, в том числе за пределами Ближнего Востока. Отмечается, что нападения могут быть совершены и на другие учреждения, представляющие американские интересы.

Как писала газета The Washington Post, Госдеп США приказал всем американским дипломатическим миссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили об эвакуации посольства США в Ираке.

 
