Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Залужный рассказал о последствиях украинского конфликта для мира

Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт России и Украины изменил парадигму ведения боевых действия и привел к нарушению баланса в мире. Об этом в статье для The Telegraph написал посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, конфликт России и Украины привел сначала к неспособности разрешать противоречия между странами дипломатическим путем, а затем и к разрушению как юридического, так и фактического международного права. Он отметил, что «нарушение баланса» в одной части мира порождает желание и необходимость нарушить баланс в другой его части, «пока не разразится глобальная война или пока число локальных конфликтов не приблизится по интенсивности и последствиям к Третьей мировой войне».

«Масштабные изменения, произошедшие на полях сражений российско-украинского конфликта, изменили парадигму ведения боевых действий. В результате они изменили саму суть боевых возможностей для тех, кто хотел бы испытать их на себе», — отметил Залужный.

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что сегодня «невозможно предсказать и спрогнозировать» ход и варианты завершения войны на Ближнем Востоке. Он отметил, что если Иран перейдет к «стратегии истощения», то у атакующей стороны возникнут «большие проблемы».

В феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора написал, что линия фронта на Украине становится все более опасной и смертоносной, так как зона поражения расширяется, а дроны осложняют любое перемещение войск.

Также в феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что технологический прогресс в производстве дронов создал «смертельную зону», и солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину.

Ранее на Украине рассказали, общается ли Зеленский с Залужным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!