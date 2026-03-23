В подполье сообщили о поражении полигона с техникой НАТО под Черниговом

Лебедев сообщил о десятках раненых солдат ВСУ после удара под Черниговом

Российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в районе поселка Репки Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по территории бывшей воинской части, которую сейчас использует территориальная оборона для тренировок. Он также сообщил, что после удара около 30 раненых доставили в районную больницу, а тяжело пострадавших эвакуировали в Чернигов на шести военных машинах скорой помощи.

Лебедев уточнил, что полигон использовали для обучения украинских военных работе с вооружением НАТО.

Как отмечается, в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины, включая энергетику, оборонную промышленность, системы управления и связи.

Утром 22 марта Лебедев рассказал, что военные ВС РФ атаковали тренировочные базы ВСУ на восточной окраине города Сумы. По его словам, на этих базах проходили тренировки спецназовцев.

Ранее ВС РФ поразили места запуска беспилотников и объекты ТЭК на Украине.