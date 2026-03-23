Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
KCNA

Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Крмеля.

«Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально- экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене», — сказано в обращении Путина к главе Северной Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что в Москве высоко ценят личный вклад Ким Чен Ына в упрочение дружественных, союзнических связей между странами. По словам Путина, Россия и КНДР продолжат тесную совместную работу по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — сказано в телеграмме.

23 марта Верховное народное собрание КНДР на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам).

Ранее Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!