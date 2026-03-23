Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Крмеля.

«Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально- экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене», — сказано в обращении Путина к главе Северной Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что в Москве высоко ценят личный вклад Ким Чен Ына в упрочение дружественных, союзнических связей между странами. По словам Путина, Россия и КНДР продолжат тесную совместную работу по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — сказано в телеграмме.

23 марта Верховное народное собрание КНДР на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам).

