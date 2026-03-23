В Курске не будут проводить парад в День Победы

Хинштейн: в Курске откажутся от показа военной техники на 9 мая
Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

Торжественный марш в День Победы решили не проводить в Курске из-за сложной обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства, передает ТАСС.

«Небезопасным оперативный штаб посчитал проведение торжественного марша, проще говоря парада, и показа военной техники на 9 мая», — сказал он.

По словам губернатора, несмотря на это День Победы «Курская область отметит должным образом».

Празднование не отменяется, мероприятия организуют так, чтобы не нарушать существующих ограничений по режимам КТО и ЧС, пояснил Хинштейн.

В 2025 году военный парад и праздничный салют в Курской области не проводились в связи со сложной оперативной обстановкой и действующим режимом контртеррористической операции. Власти региона официально отказались от проведения парада, шествия «Бессмертного полка» и фейерверков из соображений безопасности. Празднование прошло в «закрытом» и ограниченном формате. Основной акцент был сделан на адресном поздравлении ветеранов (акция «Парад у дома ветерана») и возложении цветов к мемориалам.

Кроме того, парад не проводился в Краснодаре и Белгородской области.

Ранее премьер Словакии анонсировал приезд в Москву на Парад Победы.

 
