Российские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в Бразилию

Российским авиакомпаниям предложили выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, Росавиация направила авиаперевозчикам письмо с предложением оценить возможность выполнения рейсов в Бразилию. Запрос получили компании, располагающие дальнемагистральными самолетами Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350. Речь идет о рейсах с промежуточными посадками в дружественных странах для дозаправки — в качестве таких рассматриваются Эфиопия, Египет, Марокко и Тунис. Общая продолжительность маршрута может составить около 20 часов. Сложность заключается в том, что авиационные власти этих стран пока не давали разрешения на обслуживание российских бортов. В настоящее время российские перевозчики выполняют рейсы только в Египет, тогда как на других направлениях летают местные авиакомпании.

По данным источника, ни одна из авиакомпаний пока не дала положительного ответа на предложение. Перевозчики сомневаются в устойчивом туристическом спросе и окупаемости рейсов из-за высокой стоимости поездок. Турагенты отметили, что цена тура может составлять от 750–800 тысяч рублей на человека. Направление не является массовым и представляет интерес преимущественно для состоятельных клиентов, которые ранее летали в Бразилию через Дубай, Стамбул или Аддис-Абебу.

В феврале глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство планирует запустить новые маршруты и расширить количество зарубежных авиарейсов. В частности, речь шла о маршрутах с Саудовской Аравией, КНДР и республикой Абхазия.

Ранее в МИД заявили о готовности России возобновить авиасообщение с США.