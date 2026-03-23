Татьяна Буланова не планирует брать перерыв в карьере на фоне проблем со здоровьем

Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталев рассказал «Газете.Ru» о состоянии певицы после новостей о ее проблемах со здоровьем. Он заявил, что артистка не планирует брать перерыв ни во время, ни после гастролей.

По словам Хрусталева, на данный момент Буланова чувствует себя хорошо и готовится вновь выступать перед фанатами.

«Все хорошо. Гастрольный график идет полным ходом, все без изменений. Гастроли запланированы, поклонники и зрители не должны от этого страдать, поэтому перерыва не планируется. Все живые люди, всякое бывает, поэтому какие-то профилактические меры предпринимаются», — поделился директор певицы.

О том, что Булановой стало плохо на гастролях, стало известно из социальных сетей. Артистка опубликовала фото с капельницей, после чего многие коллеги стали желать ей скорейшего выздоровления. Следующий концерт у певицы назначен на 23 марта в Пензе.

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой в 2025 году прошла через вторую волну популярности благодаря интересу у молодежи. Зумерам полюбились танцоры вокалистки, которых в сети прозвали «энергосберегающими». Однако после того как артисты стали востребованы, они решили уйти из балета Булановой. Сейчас певица выступает уже с другой командой.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что часто вспоминает нулевые.

 
