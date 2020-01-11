«Воз и ныне там»: Поклонская о проблемах крымчан с паспортами

У жителей Крымского полуострова до сих пор есть проблемы с получением российского гражданства, написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская после того, как провела первый в этом году прием граждан по вопросам получения российских паспортов.

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Политик отметила, что к ней за помощью обратились порядка 60 человек. «К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть!

Стыдно было слушать на приеме, как люди со слезами на глазах говорили про «недогражданство».

Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там», — обратила внимание парламентарий.

По ее словам, крымчанам местные чиновники отказывают в получении паспорта России по нескольким причинам. Одной из них является отсутствие бумаги об отказе от украинского гражданства. «Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу — например, госслужащими. Другая распространенная причина отказа в выдаче паспорта — письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума», — сообщила политик.

Вместе с тем Поклонская привела истории граждан. Так, к ней обратилась женщина, которая раньше жила в Киеве и работала при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче руководителем общественных приемных «Партии регионов» на Украине.

Как отмечает депутат, «естественно, радикалы включили ее во все «расстрельные списки». Таким образом, женщина уехала из Киева в Крым после госпереворота на Украине, «спасая собственную жизнь». После чего уже «шестой год не может оформить здесь российское гражданство», обращает внимание Поклонская.

«Из-за этого она фактически лишена всех прав — даже пенсию не получает. <…> Безвыходная ситуация: возвращаться назад нельзя, и тут нормальной жизни нет», — заключила политик.

Вторая история касалась молодого человека, который после того, как отслужил в российской армии, не может получить гражданство. «Крымчанин (1999 года рождения) был призван в российскую армию после референдума. Отслужил год. И сегодня ему говорят, что он не может быть гражданином России: «Ты родился в Узбекистане, а жил в Украине. Поэтому надо отказаться от гражданства Узбекистана и, на всякий случай, от гражданства Украины». Ну не глупость?!» — задается вопросом российский парламентарий.

Наталья Поклонская также привела третий случай, который произошел с женщиной. Ее не пускают в Крым «к семье, мужу», так как у нее нет российского гражданства. В частности, на границе женщине «вручили запрет на въезд в Россию до 2024 года», рассказала депутат, подчеркнувшая, что таких историй сотни.

«Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб — из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти», — уверена Поклонская.

Она пообещала разобраться «в каждом подобном случае» и выразила надежду на поддержку со стороны руководства компетентных органов.

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году после того, как местные власти провели референдум среди жителей региона. Таким образом почти шесть лет назад крымчане выразили свое мнение относительно возвращения под российскую юрисдикцию. В голосовании приняли участие более 80% граждан, которые имеют право голоса. Абсолютное большинство из них высказались за становление региона частью России. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Однако не все приняли решение крымчан. Так, ряд европейских стран, США и Украина высказались против проведенного референдума, назвав это событие «аннексией», то есть насильственным присоединением части государства. В качестве выражения протеста против этого страны ввели антироссийские санкции.