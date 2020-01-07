Вторая попытка: Гуайдо принес присягу

«Мы знаем, что после этого политического поражения диктатура не будет сидеть на месте. Мы не боимся, но мы далеки от недооценки шагов, на которые они способны. И чтобы противостоять им, нам нужно быть объединенными и мобилизованными, как сегодня. Да здравствует свободная Венесуэла!» — написал Гуайдо в Twitter.

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Накануне сотня депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы поддержали провозглашение лидера оппозиции Хуана Гуайдо спикером парламента. Заседание прошло в редакции газеты El Nacional.

Гуайдо обвинил власти страны в недопуске депутатов в здание Нацассамблеи. По его словам, «диктатура Николаса Мадуро» допустила «очередной промах» — в стенах парламента присутствовали менее 30 парламентариев.

Гуайдо также заявил, что отказывается от полномочий в партии «Народная воля», чтобы сосредоточиться на исполнении обязанностей самопровозглашенного временного главы Венесуэлы. Кроме того, он сообщил в Twitter, что очередное заседание Нацассамблеи состоится 7 января, как и было запланировано.

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием в национальной ассамблее.

Об этом он написал в Twitter. «Только переходное правительство, организующее свободные и честные президентские выборы, может положить конец кризису», — добавил американский дипломат.

Ранее Гуайдо отказался возглавить парламент Венесуэлы — после того как 5 января верные властям страны депутаты сняли его с поста спикера. Вместо Гуайдо на пост председателя парламента был избран депутат Луис Парра, сторонник Мадуро.

Николас Мадуро подтвердил, что парламент страны, который ранее контролировался оппозицией, выбрал нового главу — Луиса Парра из партии Primero Justicia.

Также Мадуро добавил, что военное оцепление вокруг парламента в день выборов было выставлено по прямой просьбе соратников экс-руководителя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, которые стремились избежать провокаций в день голосования.

Министерство иностранных дел России признало избрание Луиса Парра новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, говорится в официальном комментарии ведомства.

Назначение Луиса Парра председателем парламента Венесуэлы способствует возвращению политической борьбы в стране в конституционное русло, считает российский МИД. Также избрание нового председателя Национальной ассамблеи свидетельствует о несостоятельности радикальной части оппозиции Венесуэлы, подчеркивается в комментарии российского ведомства.

Тем не менее власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после его снятия с поста председателя Национальной ассамблеи страны, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак на своей странице в Twitter.

По словам дипломата, Гуайдо остается временным президентом страны в соответствии с конституцией Венесуэлы.

Представитель Госдепартамента США назвал назначение председателем Национальной ассамблеи Луиса Парра «фальшивым», так как на голосовании отсутствовали представители оппозиции и не было кворума.

В прошлом месяце министр связи и информации страны Хорхе Родригез заявил, что представители оппозиции Венесуэлы планировали совершение террористического акта против военнослужащих в штате Сукре.

Лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес планировал атаки на командование 53-го подразделения Национальной гвардии в штате Сукре и на штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре, сообщил Родригез.

Подготовка нападения, по словам министра, была поручена Хуану Гуайдо и депутату Национальной ассамблеи Янет Фермин. Нападения были запланированы на 15 декабря, однако были предотвращены, отмерил Родригез.

Тогда же Майк Помпео заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы. Помпео считает, что пока Николас Мадуро остается у власти, кризис в Венесуэле будет продолжаться.

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали ЕС, США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.