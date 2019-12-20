«Проанализируем»: в Польше изучают слова Путина о Второй мировой

Польские дипломаты решили проанализировать слова российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне и разделе Чехословакии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк, передает ТАСС.

«Будет ли реакция на конкретно это высказывание? Прошу дать нам время, чтобы это высказывание проанализировать, изучить его и решить, требует ли она дипломатической реакции», — так ответил польский дипломат

на вопрос о том, последует ли какая-нибудь реакция в ответ на слова Путина, затронувшего на пресс-конференции 19 декабря тему разделения Чехословакии.

Реклама

Президент России, отвечая ранее на вопросы журналистов, отметил, что Советский Союз – последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств. «Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Владимир Путин. Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии.

Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами. «Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.

Договор о ненападении был подписан в конце августа 1939 года между народным комиссаром по иностранным делам СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К этому документу прилагался секретный договор. В нем прописывалось разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. Таким образом в сфере влияния Германии оказалась западная часть Польши, а СССР получал контроль над восточными областями.

Вместе с тем уже в течение многих лет польские власти, вспоминая о событиях тех лет, настаивают на том, что СССР, как и Германия, напал в 1939 году на Польшу.

В частности, глава страны Анджей Дуда заявил ранее на памятных мероприятиях, которые проходят в сентябре, что для Польши Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».

Ежегодно 1 сентября в польском Велюне проходят памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. Именно этот город стал первым, куда вошли гитлеровские войска при нападении на Польшу. Вторым объектом стал полуостров Вестерплатте под Гданьском.

В этом году польские власти решили не приглашать на мероприятия российского президента Владимира Путина. В качестве объяснения этого решения представитель МИД республики Шимон Шинковский сказал, что Россия не получила приглашения, так как она не является членом НАТО и других организаций, члены которых присутствуют на памятном мероприятии. Вместе с тем дипломат заявил, что в Москва якобы не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

В России отнеслись негативно к решению Польши. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, любые подобные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны либо Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия российской стороны. Он подчеркнул, что роль страны (как правопреемницы СССР) в завершении Второй мировой невозможно переоценить.

В качестве солидарности с позицией России в Минске не приняли приглашения Польши. «Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — сказал официальный представитель МИДа республики Анатолий Глаз.