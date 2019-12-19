Эхо «нормандского саммита»: почему вырос рейтинг Зеленского

Участие в «нормандском саммите» резко подняло рейтинг президента Украины Владимира Зеленского — уровень одобрения политика гражданами страны вырос с 53 до 62%.

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Количество недовольных уменьшилось с 33 до 25% — таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 13-17 декабря 2019 года.

Стоит также отметить, что 14% респондентов заявили, что неудачи преобладали в работе украинского лидера в прошедшем году, причем такая точка зрения присуща в основном электорату партии «Европейская солидарность», лидером которой является предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

В ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин не стал говорить, что думает про Владимира Зеленского после первой встречи.

«Я всегда уклоняюсь от вопросов подобного рода, не давая характеристики своим коллегам. Давайте мы будем давать характеристики историческим личностям», — ответил российский лидер.

При этом Путин отметил, что на такой высокий пост попадают люди «как минимум незаурядные».

Переговоры в «нормандском формате» между лидерами четырех стран — Франции, Украины, России и Германии — прошли 9 декабря в Париже.

Участники встречи обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года на юго-востоке Украины, а также провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных». Последнее должно произойти до Нового года.

Вместе с тем стороны договорились, что поддержат соглашение Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Кроме того, участники саммита согласились, что минские договоренности должны оставаться базой в процессе урегулирования внутриукраинского конфликта.

Саммит мог поднять рейтинг Зеленского. Однако ряд законодательных решений президента вызывает на Украине не просто недовольство, но и массовые протесты. В первую очередь — отмена моратория на продажу земель сельхозназначения.

В Киеве возле здания Верховной рады уже который день проходят массовые акции протеста, активисты выступают против земельной реформы.

Мирный протест постепенно перерос в столкновения с сотрудниками полиции, в результате пострадали как минимум два полицейских — они госпитализированы. Стычки начались после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части у здания парламента.

«Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу... но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских», — заявили в пресс-службе киевской полиции.

В результате столкновений задержали одного из участников драки, его подозревают в совершении противоправных действий, уточнили в ведомстве.

При этом в ходе столкновений у парламента неизвестные распылили перечный газ, отмечают местные СМИ, из-за инцидента пострадал полицейский и несколько журналистов. Протестующие также проносили и ставили палатки у здания Рады.

Сотрудники полиции пытаются помешать действиям активистов, указывает телеканала, перечный газ пошел в ход после словесной перепалки между протестующими и полицейскими.

Помимо сотрудников правоохранительных органов под горячую руку демонстрантов попали и журналисты — двух сотрудников «Общественного телевидения» активисты забрызгали слезоточивым газом.

Касательно же прекращения войны в Донбассе — Зеленский сможет решить этот продолжительный внутриукраинский конфликт, если проявит необходимый «авторитет, силу воли и доминирование» на украинской политической арене. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Одним из условий достижения мира на юго-восточной части Украины представитель Кремля назвал контроль киевскими властями националистических сил внутри страны.

«И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удастся выйти на какие-то наметки урегулирования», — обратил внимание Песков.