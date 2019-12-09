Забросали яйцами: как прошел митинг бандеровцев в Париже

Митинг, который в Париже проводили члены украинской диаспоры и активисты «Движения ветеранов Украины», забросали куриными яйцами. Как сообщает РИА «Новости», митингующие выступили в поддержку «проукраинской позиции» на саммите «нормандской четверки».

На одну из площадей французской столицы вышло около 150 украинцев, среди которых были ветераны так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Они развернули бандеровский флаг и транспарант с лозунгом «Россия — террористическое государство», написанном по-французски.

В этот момент в них стали бросать яйца, но это «не повлияло на боевой настрой» участников акции, сообщили ее организаторы в своем фейсбуке. Кто именно напал на митингующих — не сообщается.

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко также ранее забросали яйцами. Инцидент произошел на площади Независимости в Киеве, где проходил митинг «Красных линий». Эта акция предваряла саммит «нормандской четверки» — Порошенко выступал против «капитуляции» в Донбассе.

После того, как на сцене исполнили гимн Украины, кто-то метнул в Порошенко несколько яиц. Одно из них угодило в жену бывшего президента.

8 декабря толпа в несколько сотен человек собралась у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского на акцию «Стража на Банковой». Они разбили палаточный лагерь у президентской администрации и поставили сцену, намереваясь выступить с требованиями к главе государства.

«Акция будет проходить долго, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники «нормандской четверки» в Париже», — отметили организаторы «стражи». Стоит отметить, что полицейские заставили активистов разобрать сцену.

Саммит «нормандской четверки» в Париже должен пройти в понедельник, 9 декабря. На нем состоится встреча лидеров четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Французский президент Эммануэль Макрон принимает в Елисейском дворце президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и украинского лидера Владимира Зеленского.

В первую очередь главы государств будут обсуждать конфликт в Донбассе и пути его разрешения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ настроена на серьезную работу.

«Что касается настроя — настрой серьезный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей», — заявил представитель Кремля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, отметил, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского. По его словам, главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Песков уже сообщал, что формат общения двух президентов будет «определен ближе к делу».

Сам Зеленский в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером заявил, что единственное его опасение перед предстоящим саммитом связано с тем, что переговоры не будут достаточно эффективными. «Я очень не люблю безрезультатные переговоры. Это единственное, чего я боюсь», — подчеркнул украинский лидер.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главную «красную линию» на встрече «нормандской четверки» — ей является украинская граница. Он заявил, что делегация не поддастся при обсуждении границ Украины «ни на один миллиметр».

Путин и Зеленский еще не встречались лицом к лицу — только общались по телефону. Первый телефонный разговор двух президентов состоялся 11 июля, был «прагматичным» и занял около 20 минут. «Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — говорил тогда пресс-секретарь российского лидера.

Телефонные переговоры российского и украинского лидеров привели к успешному обмену заключенными по формуле «35 на 35», а также возврату задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей.

Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что свой первый разговор с Путиным планирует начать со слов: «Начнем с того, что Крым и Донбасс — это Украина». Москва отвергает обвинения в военной агрессии на юго-востоке Украины, доказательств этому Киев не предоставил с 2014 года. Крым же вошел в состав РФ по итогам общенародного саммита — возвращение на родину поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.