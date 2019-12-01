«Единства нет»: Европа раскололась по российскому вопросу

Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул евродипломат.

По мнению Борреля, выделить какую-то единую линию для ЕС во взаимодействии с Россией очень трудно.

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Между тем Москва на партнерство с Евросоюзом смотрит прагматично, сообщил пару дней назад заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы смотрим на перспективу наших отношений с ЕС <...> исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, на сегодняшний день они дают эффект, обратный ожидаемому», — отметил российский дипломат в разговоре с РИА «Новости».

В июле постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что для улучшения отношений между Москвой и ЕС последний «должен накопить критическую массу политической воли».

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — говорил Чижов.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

Никуда не деться от факта, добавил Чижов, что Россия и Европа объединены многочисленными связями — торговыми, культурными и экономическими.

«Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером и источником инвестиций. В свою очередь, Россия остается крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров в ЕС», — резюмировал российский постпред.

Спустя несколько месяцев Чижов предупредил, что ЕС может превратиться в «задний двор» мировой политики и экономики, если не сделает несколько простых шагов. По мнению российского дипломата, Брюсселю необходимо подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции «Евразии от Лиссабона до Владивостока».

Для этого также нужно, чтобы санкции больше не вводились и Евросоюз «перестал себя называть континентом». Он отметил, что эти очевидные шаги позволят поставить ЕС на «правильный путь».

При этом в марте 2019 года Чижов отметил, что политический диалог российской стороны с ЕС «скорее жив, чем мертв».

«Отношения остаются ненормальными... Потому что у нас нет субстантивного (содержательного — «Газета.Ru») диалога по всему комплексу наших отношений», — сетовал российский постпред.

Тем не менее стремление некоторых стран Евросоюза сблизиться с Россией вызывает опасения у некоторых членов ЕС — в частности, в августе об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — подчеркнул польский дипломат.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности». Пшидач также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».

Крым, отметим, вошел в состав России по итогам общенародного референдума, на котором большинство населения региона поддержало воссоединение с РФ. Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте 2014 года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» экономические санкции. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий. Впоследствии санкции неоднократно продлевались и дополнялись. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.