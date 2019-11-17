«Как будут согласовывать?»: Песков назвал закон о Донбассе краеугольным

Закон об особом статусе Донбасса представляет для Украины наибольшую важность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате?» — задался вопросом представитель российского лидера.

По словам Пескова, из-за такой неясности у «нормандской четверки» возникает все больше вопросов.

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Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии должна состояться 9 декабря в Париже. Ранее об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В соответствующем анонсе администрации президента Франции указывается, что поводом к проведению этого саммита стало продвижение в переговорах по прекращению войны на юго-востоке Украины и в целом «серьезные успехи» на пути деэскалации.

Среди положительных результатов отмечается, в частности, отвод военных обеих сторон конфликта — украинских вооруженных сил и ополченцев — с линии соприкосновения в районах, где шли наиболее ожесточенные бои.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к «нормандскому» формату переговоров, однако необходима тщательная подготовка к встрече лидеров.

«Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в «нормандском формате», лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом», — объяснил он позицию российской стороны.

Для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

«Формула» прописывает механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса. Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Разведение войск — ключевое условие для нового саммита «нормандской четверки». Соответствующий пункт был закреплен в документе по «формуле Штайнмайера», подписанной 1 октября в Минске. Формула предполагает соблюдение двух из 13 пунктов минских соглашений — проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса.

Спустя месяц, 1 ноября, ополченцы ЛНР и штаб украинских силовиков объявили об успешном разведении сторон. Сначала командующие по обе стороны фронта отводят личный состав войск, затем они демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.

На следующий день после начавшегося наконец разведения сил в Золотом президент Украины Владимир Зеленский обозначил три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. В первую очередь, уверен глава государства, необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь. Затем нужно будет заняться вопросом примирения людей и только после этого приступать к реализации третьего условия — реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Украинский лидер пообещал, что прекращение огня состоится в скором времени. Он также отметил важность достижения общественно-политического консенсуса в вопросе будущего Донбасса.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Порядка 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие области Украины, Россию и страны ЕС.