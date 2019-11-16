Умер политик Никита Исаев

В ночь на субботу, 16 ноября, не стало Никиты Исаева, российского политика и директора Института актуальной экономики. Ему был всего 41 год.

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Никита Исаев был лидером общественно-политического движения «Новая Россия». Он скончался в поезде по пути из Тамбова, куда ездил по работе.

«Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными», — так выглядит его последний пост на странице в Facebook.

Пресс-секретарь Исаева отметил, что причины смерти пока не установлены.

«Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная»,

— рассказал пресс-секретарь политика Александр Макаренко в беседе с «Газетой.Ru».

Информацию о смерти Исаева подтвердили в РЖД. Сообщается также, что тело политика доставили на Павелецкий вокзал в Москве.

Никита Исаев, будучи активным политиком, был частым и узнаваемым гостем на политических ток-шоу на федеральных телеканалах. Он неоднократно появлялся в программе «60 минут», с участниками которой обычно обсуждаются как внешнеполитические темы, так и российские.

Помощница политика Алина Жестовская опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором сообщила об утрате. Она добавила, что о дате и месте похорон сообщат отдельно.

«Друзья, это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться… Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной. О дате и месте похорон мы (все равно МЫ) сообщим», — написала девушка.

«Его не устраивало уже существующее. Он всегда был переполнен проектами. Много ездил по стране, не боялся ввязываться в самые разные конфликты, в том числе и с представителями бизнес-сообщества, и с региональными властями. Нижний Новгород, города Сибири, средняя полоса России, Дальний Восток или южные края нашей страны — для него не существовало расстояний», — пишет о нем портал kp.ru, в котором он был колумнистом.

В 2006 году Никита Исаев, до этого занимавшийся предпринимательской деятельностью, перешел на государственную службу — в правительство Ивановской области в сферу развития инвестиционного потенциала региона.

Проведя 10 лет на разных должностях и вернувшись в бизнес, он создал и возглавил общественно-политическое движение «Новая Россия». Как отмечается на сайте самого движения, оно работает над формированием доверия к институтам государственной власти, а «достичь высокого уровня общественного доверия планируется за счет активизации политического участия граждан».

При этом до того он был членом «Единой России» и даже какое-то время исполнял обязанности председателя президиума политсовета партии «Родина».

Исаев — автор концепции социально-экономического развития страны «Новый НЭП. Национальная экономическая политика». На нее, в том числе, опирается и «Новая Россия».

Проекты, которыми он занимался помимо своего движения, в основном были направлены на обучение молодых предпринимателей, поддержку детского и юношеского спорта, развитие молодежной политики.

В 2015 году Никита Исаев на базе двух своих проектов — «Молодежной школы бизнеса» и «Финансового дома» — создал научно-исследовательскую организацию «Институт актуальной экономики», целью которого является освещать сложные экономические проблемы и ситуации простым языком, понятным большинству граждан, в том числе без экономического образования.