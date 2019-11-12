«Нормандский формат» важнее: Кремль ответил Назарбаеву

Москва высоко ценит намерение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но в ближайшее время приоритетной является подготовка саммита в «нормандском формате», пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По словам пресс-секретаря президента России, Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским и сейчас не против нее, но на данный момент важнее организовать встречу с участием не только России и Украины, но также Германии и Франции, передает РИА «Новости».

«Путин считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам «нормандского формата». Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — детализировал Песков.

Ранее Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Речь идет о переговорах в формате один на один.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — цитирует слова Назарбаева Tengrinews.

Личная встреча Путина и Зеленского необходима для урегулирования ситуации на Украине, добавил экс-президент Казахстана.

«Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос», — подчеркнул казахский политик.

Накануне экс-президент Казахстана переговорил с Путиным по телефону. Он рассказал российскому лидеру о согласии Зеленского на личную встречу. В Кремле отметили, что одной из главных тем разговора Путина и Назарбаева стала ситуация на Украине.

«Затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент России поговорил с экс-лидером Казахстана о подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в Киеве еще в конце октября заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинский лидер «четко осознает, что можно и как можно достичь». Министр не уточнил, к какой именно встрече готов Зеленский — тет-а-тет или в рамках «нормандской четверки».

При этом еще в начале октября президент Украины отмечал, что не планирует никаких личных встреч с Путиным, потому что «все против». Зеленский настаивал на необходимости переговоров в «нормандском формате».

Впрочем, с саммитом тоже не все просто — подготовка к заседанию в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе остановилась из-за противоречивой политики Киева, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, вся ситуацию замерла после переговоров на международном уровне, проведенных политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции, передает ФАН.

«После подписания «формулы Штайнмайера» и договоренности по разводу сил у городов Золотое и Петровское в Москву стали поступать противоречивые сигналы из Киева. На востоке Украины много сейчас непонятного», — подчеркнул высокопоставленный сотрудник Кремля.

Ушаков при этом заверил, что Москва настаивает на тщательной подготовке планируемого саммита и заведомого согласования проекта предстоящих итоговых решений. Результатом же встречи должны стать шаги в реализации минских договоренностей, а не пересмотр Киевом «положений комплексного плана», подытожил политик.

«Много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря [представителя Киева в контактной группе Леонида] Кучмы по итогам работы контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского», — добавил Ушаков.

Президент США Дональд Трамп, с которым Зеленский встречался в конце сентября в Нью-Йорке, посоветовал украинскому коллеге продолжать общение с Путиным.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил глава Белого дома.