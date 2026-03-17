Госкомпании КНР решили возобновить закупку нефти РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Нефтяные компании Китая решили возобновить закупки российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что нефтяные компании Китая стремятся избежать дефицита поставок, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке. По данным агентства, впервые с ноября прошлого года компании Sinopec и PetroChina обратились к российским поставщикам с запросом о закупке топлива.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

