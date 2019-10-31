Игра началась: в конгрессе запустили импичмент Трампу

Палата представителей — нижняя палата американского конгресса — официально запустила расследование против президента США Дональда Трампа. Соответствующую резолюцию депутаты конгрессмены приняли в четверг, 31 октября.

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Сегодняшнее голосование стало первым тестом на поддержку импичмента в отношении президента Трампа со стороны нижней палаты конгресса. С другой стороны, ничего удивительного в этом нет — палата представителей контролируется Демократической партией, которая ушла в достаточно жесткую оппозицию Трампу буквально на следующий день после его избрания в 2016 году.

В целом, попытки найти основания для лишения Дональда Трампа президентских полномочий предпринимались демократами на протяжении всего срока нынешнего главы Белого дома. Сначала его обвиняли с «сговоре с Кремлем», однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который почти два года изучал «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, не принесло результатов.

Теперь же Дональда Трампа обвиняют в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью, чтобы тот инициировал расследование о возможных коррупционных схемах в украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой некоторое время входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США в администрации Барака Обамы Джо Байден.

Такие действия со стороны Трампа демократы расценили как попытку расправиться со своим политическим оппонентом — Байден-старший является одним из главных претендентов на номинацию стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

В тексте документа, принятого палатой представителей 31 октября, также устанавливаются и права, которыми в ходе будущего расследования, будут обладать адвокаты президента.

По факту, резолюция дает старт расследованию, а это, в свою очередь, предоставляет палате представителей формальное основание для разбирательства. Конгрессмены получили возможность назначать следователя или группу следователей, вызывать свидетелей на допросы, требовать необходимые им документы, и эти полномочия члены палаты представителей будут иметь право реализовывать.

Успеть скинуть Трампа

В этом контексте интересна будущая линия поведения Дональда Трампа, который ранее отказывался сотрудничать с конгрессменами и не отвечал на поставленные ему вопросы (хотя здесь следует отдельно отметить, что аппарат его администрации опубликовал транскрипт беседы Трампа с Зеленским, который вызвал скандал, сам президент Украины заявил, что никакого давления не было, да и американский минюст также не усмотрел признаков злоупотребление положением со стороны главы Белого дома в разговоре с украинским коллегой).

«Теперь [отказаться участвовать в допросах] будет сложнее. Вы думаете он пойдет навстречу и скажет: «Спасибо, ребят, что вы расследование против меня затеяли. Пожалуйста, заходите, я вам все расскажу»?

Это все политическая игра и не более того, при отсутствии серьезных оснований. С обеих сторон это будет сплошная политика»,

— сказал «Газете.Ru» глава фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

В настоящий момент сложно прогнозировать, какова реальность угрозы Дональду Трампу. Одно можно утверждать точно — время работает против демократов. По сути, им надо успеть провести расследование и соблюсти все юридические процедуры по выдвижению обвинения президенту и голосованию за год.

И вот этот момент для демократов достаточно сложный: им не удалось склонить на свою сторону представителей Республиканской партии (от которой избирается Трамп). Расклад голосования таков: все демократы «за» (за исключением двух человек), все республиканцы — «против», обращает внимание Рогулев.

И это только палата представителей, где демократы удерживают большинство. В сенате — верхней палате — ситуация обратная: ее контролируют республиканцы. Ожидать, что они массово пойдут против своего президента (который, как бы к нему ни относились, представляет интересы именно Республиканской партии в Белом доме), — слишком самонадеянно.

«У республиканцев — большинство в сенате, поэтому любое голосование здесь вопрос импичмента закроет.

Демократы же будут тянуть этот процесс до президентских выборов — разжигать костер, портить Трампу карму и его избирательную кампанию», — добавил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Как бы то ни было, документ поможет демократам все же оказать некоторое давление на администрацию президента, которая на данный момент отказывается сотрудничать.

Белый дом сопротивляется

Подготовку к запуску процедуры импичмента в отношении Трампа начали в конце сентября. Однако Республиканская партия настаивает, что процесс был запущен с нарушениями, так как законодатели не провели общее голосование в палате представителей.

Фактически сегодняшнее голосование устраняет это нарушение, считает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. При этом, по ее словам, этот шаг не является обязательным, однако документ снимает «любые сомнения» в отношении импичмента.

Резолюция станет сигналом к действию для Белого дома, уверена Пелоси, и администрация Трампа больше не сможет игнорировать палату представителей — чиновники будут обязаны прийти на допросы.

Вместе с тем комиссия по импичменту уже успела допросить ряд бывших сотрудников Белого дома, в частности, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и экс-посла США в Брюсселе Гордона Сондленда. Вице-президент США Майк Пенс и другие высокопоставленные лица пока что игнорируют повестки законодателей.

Белый дом вообще дает диаметрально противоположную оценку действиям демократов.

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Исходя из этой логики, сотрудники Белого дома полагают, что могут не принимать участия в слушаниях.

Однако некоторые показания все же могут дать демократам основания для оценки действий Трампа в отношении Украины как давления. В частности, временно поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор во время показаний комитету заявил, что возбуждение дела против Burisma было условием американского лидера для организации встречи с Зеленским. Более того, Трамп якобы требовал, чтобы президент Украины публично заявил о разбирательстве в отношении Байдена-младшего.

Кроме того, Тейлор утверждал, что

Трамп якобы угрожал Зеленскому лишить Киев финансовой поддержки со стороны США, а личный адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, Сондленд и экс-министр энергетики Рик Перри будто бы знали об этом плане.

Сам «украинский скандал» начался после жалобы американского разведчика, который уведомил начальство о давлении Трампа на Зеленского. Сейчас анонимный информатор находится под федеральной защитой, а сторонники Трампа назначили за раскрытие его личности $50 тыс.