«Вносит раздор»: в Думе дали совет Украине по ПАСЕ

В вопросе отстаивания ценностей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стоит исходить из приоритета прав человека, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Если отстаивать главные ценности ПАСЕ, то тогда, прежде всего, нужно исходить из приоритета прав человека. Если из него исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий», — сказал депутат в разговоре с RT.

Он обратил внимание, что жители Крымского полуострова вернулись в состав России демократическим путем. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Большинство голосовавших решили, что регион должен стать частью России. Однако эти итоги не признали европейские страны и США, которые буквально сразу ввели антироссийские санкции. Украина же до сих пор считает Крым своей, но временно «оккупированной» территорией.

По словам Новикова, Киев будет действовать вразрез с интересами народа Украины, если продолжит и дальше использовать эту «карту» для создания дополнительных проблем и для того, чтобы поставить Россию в сложное положение в ПАСЕ.

«Потому что все, что раскалывает, вносит раздор между Россией и Украиной, — это никоим образом не отвечает интересам нашего, по сути, единого народа», — добавил парламентарий, отвечая на заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, которое он сделал ранее.

Разумков заявил, что украинские власти готовы к диалогу с Парламентской ассамблеей. Однако они не согласны идти на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию. Об этом спикер Рады сказал на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

«Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы... Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», — приводит слова украинского политика «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем глава парламента Украины отметил, что непонятна ситуация с полномочиями делегации от Украины. «Я надеюсь, что это не станет прецедентом», — добавил он.

Вместе с тем он заверил представителя СЕ, что группа «Балтик плюс», которая объединяет Украину, Латвию, Литву, Эстонию и Грузию, не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и настроена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ.

«Балтик плюс», как отмечали ее создатели, призвана оказывать «противодействие России», которая обвиняется в программе группы в «оккупации части Восточной Украины, Грузии и Молдавии». Вместе с тем указывалось, что члены этой группы будут работать над возвращением Крыма Украине.

О создании «Балтик плюс» стало известно в начале октября. Тогда российские власти отнеслись с иронией к этой инициативе.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать <...> политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо делать шаги в ПАСЕ по защите интересов страны.

«В ПАСЕ очень заметили отсутствие украинской делегации, они не ожидали, потому что думали, что мы не сможем как-то ответить. Но нам, кроме каких-то ярких шагов как демарши, нам необходима монотонная системная работа, которая делает больно тем, кто сделал больно нам. И эта работа ведется, мы свой интерес защищаем», — такой пост разместил Кулеба в Twitter несколько дней назад.

С 30 сентября по 4 октября в ПАСЕ проходила осенняя сессия. Незадолго до ее начала Украина объявила бойкот, отказавшись в ней участвовать. Однако спустя несколько часов украинские парламентарии решили, что представлять интересы своей страны на осенней ассамблее ПАСЕ все-таки стоит. Они заявили, что в заседаниях организации примут участие члены старой делегации. Так, например, в качестве гостя там присутствовала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько.

Отказ от участия в осенней сессии, в частности, поддержал украинский президент Владимир Зеленский, назвав это решение Киева правильным. «А будет ли этот состав принимать участие (в сессии) в ближайшее время, я не могу сказать, мы будем обсуждать этот вопрос», — заключил глава государства.

Украинские депутаты недовольны тем, что в этом году Россия после долгого отсутствия вернулась в ПАСЕ. Российская делегация вынуждена была выйти из организации в 2014 году после проведенного в Крыму референдума, так как ее лишили ряда прав. Спустя три года Москва объявила, что замораживает выплату членских взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока не будут восстановлены все права. В ПАСЕ тогда отмечали, что этот шаг российской стороны сильно ударил по экономическому состоянию организации.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня этого года.