Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, актера Владимира Заманского со 100-летием. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

В своем сообщении Путин отметил, что жизненный путь артиста достоин глубокого уважения.

«Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист», — говорится в поздравлении.

Президент добавил, что работы Заманского очень яркие, интересные, запоминающиеся и являются примером высокого мастерства.

Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он служил в «Современнике», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино актер дебютировал в 1959 году, исполнив роль директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе режиссера Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

