Стало известно, хотят ли в ЕС возобновить диалог с Россией

В Брюсселе считают, что страны ЕС могут возобновить диалог с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«В Брюсселе существует общее понимание того, что «нынешний контекст существенно отличается от 2022 года». С возобновлением контактов «вполне солидарны» сразу несколько столиц», — пишет издание.

Еще один дипломат отметил, что возобновление диалога будет поддержано, если он не будет происходить «за спиной у Украины».

«Переговоры с российской стороной эффективны, если они проходят в тесной координации с европейскими и украинскими партнерами и связаны с переговорным процессом», — отметил член бундестага Германии Адис Ахметович.

В феврале французские СМИ сообщили о тайном визите в Москву советника Макрона вопросам внешней политики Эммануэля Бона, который собирался встретиться с помощником президента России Юрием Ушаковым. 3 февраля Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка его контактов с президентом России Владимиром Путиным, а параллельно идут консультации с европейскими партнерами и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия не будет подтверждать или опровергать визит Бона, так как в Елисейском дворце эту информацию никак не комментировали. Также Песков отметил, что на рабочем уровне есть контакты о проведении телефонного разговора между Путиным и Макроном, но предметных наработок пока не имеется.

Также Pоlitico сообщало о планах ЕС создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.

