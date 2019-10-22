Россия ответила Киеву: сначала Крым – потом граница

Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА «Новости».

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Он предположил, что сотрудники украинской «Госгидрографии», которые ранее заявили, что намерены провести «принудительные» переговоры по установлению морской границы между государствами, имели в виду «согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года».

«При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», — уверен Руденко.

Вместе с тем он отметил, что Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный в 2003 году, определяет статус и режим использования акватории Азовского моря.

«В соответствии со статьей 1 указанного международного договора, «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Эта же статья предусматривает, что «Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами», — обратил внимание российский дипломат.

Согласно этому двустороннему договору, который продолжает действовать, разграничение Азовского моря может произойти только по соглашению обеих сторон. «Таким образом, положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в данном случае в принципе не применяются», — отметил замминистра иностранных дел.

В 2014 году на Украине состоялся госпереворот. В марте этого же года крымчане провели референдум, по итогам которого Крымский полуостров вошел в состав России, как того хотело большинство голосовавших. Однако решение жителей региона не было признано легитимным рядом стран. Так, европейские государства, а также США практически сразу ввели санкции в отношении России. Вместе с тем Украина до сих пор считает эту территорию своей, но «временно оккупированной».

В конце сентября украинское госучреждение выразило желание провести «принудительные» переговоры с российскими властями. Киев считает, что необходимо установить морскую границу между соседствующими государствами. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте «Госгидрографии» Украины.

Сотрудники ведомства обратили внимание на заключенный в 2003 году договор. Однако они отметили, что морские границы в нем прописаны не были.

О проведении переговоров «на уровне высших должностных лиц государства» попросил, в частности, руководитель подчиняемой Минтрансу Украины «Госгидрографии» Александр Шипцов. Ссылаясь на нормы международного морского права и проведенные консультации с экспертами «по вопросам морской делимитации», он предложил организовать «принудительную переговорную процедуру с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы».

В организации считают, что без установления точной границы Украина не сможет в полной мере воспользоваться своими правами по использованию ресурсов, а также «полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря».

Вместе с тем специалисты ведомства упоминают статью 298 и Приложение V к Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой можно сформировать специальную международную «делимитационную» комиссию.

«Украина и РФ являются также сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, но письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение», — уверен первый замглавы «Госгидрографии», специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

В России тогда также отметили, что для проведения этого процесса, необходимо, чтобы киевские власти признали Крым российским.

«Преждевременно подходить к вопросу морских границ и принимать какие-то решения, так как этому должно предшествовать установление дружеских отношений и признание киевскими властями Крыма частью Российской Федерации. До этого все подобные предложения по морским границам с их стороны бессмысленны», — заявил РИА «Новости» депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Вместе с тем он назвал предложение украинской стороны «очередным популизмом и преамбулой, чтобы привлечь внимание к крымскому полуострову». По мнению депутата, вопрос закрепления морских границ будет снят, когда наладятся взаимоотношения между государствами. «Уверен, тогда и будет заключен обоюдовыгодный договор. На сегодня это всего лишь политические заявления», — добавил парламентарий.