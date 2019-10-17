Момент истины: Европа решает судьбу Британии

Саммит Евросоюза, который пройдет в четверг в Брюсселе, соберет всех лидеров стран-членов объединения, включая премьера Великобритании Бориса Джонсона, для которого эта встреча должна стать последней.

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В преддверии саммита королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС.

По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества. «Мои министры введут новые режимы [регулирования] для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС», — сказала Елизавета II.

Уже никто в ЕС не сомневается, что Великобритания покинет союз 31 октября, однако интрига в том, будет ли подписано соглашение.

Глава Европейского совета Дональд Туск в интервью польским СМИ заявил, что возможность заключить соглашение Британии и ЕС еще сохраняется, и оно может быть подписано во время саммита. Туск, заявил, что наиболее важная часть соглашение готова.

Известно, что осенью 2018 года во время премьерства Терезы Мэй Лондон достиг сделки с ЕС, главным пунктом в нем была отсрочка для Северной Ирландии, которая могла бы оставаться в ЕС как минимум до 2020 года. Однако парламент в январе 2019 года отказался принять план премьера. Вскоре Мэй ушла в отставку.

Соглашение дает возможность Великобритании сохранить ряд важных договоров с ЕС и обеспечить возможность лучших торговых и экономических соглашений с союзом.

Однако объединение хочет, чтобы Великобритания предусмотрела возможность так называемого «бэкстопа» — возможности нахождения Северной Ирландии в торговой зоне ЕС на переходный период. Как отмечает Euronews со ссылкой на источники, Британия выражает готовность пойти на компромисс по Северной Ирландии.

Знаком этого служит то, что Джонсон незадолго до саммита встретился с представителями местных консерваторов и ольстерских юнионистов — сторонников жесткого Brexit.

Последние поддерживают в британском парламенте Джонсона, и их поддержка будет иметь решающее значение — без него парламент, который крайне негативно настроен к Джонсону, не одобрит его идей.

Еще одним позитивным сигналом выглядят и заявления лидеров Германии и Франции. Накануне саммита в Брюсселе прошла встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров оба лидера также подтвердили, что возможность достичь соглашения с Лондоном у ЕС есть.

Как отмечает телеканал CNBC со ссылкой на переговорные стороны, новый план позволит Северной Ирландии оставаться в соглашении с ЕС об общем рынке, но покинуть таможенный союз, что повлечет за собой таможенную проверку товаров, которые ввозятся в ЕС из Северной Ирландии и Великобритании.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа Сергей Уткин, в ЕС могут пойти навстречу Великобритании, если услышат от нее конкретные предложения.

«Если ничего конструктивного британцы не предложат, просто так продлевать пребывание в ЕС им не хотят», — считает он.

При этом, несмотря на трения с Лондоном, «выдавливание» Великобритании из ЕС было бы плохой тактикой, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич: «Я бы не ожидал резких движений ни от Лондона, ни от Брюсселя, продолжается мучительный поиск компромисса, который пока не находится».

Процедуру «евроразвода» надо провести «без скандалов, без битья посуды». Как полагает эксперт, происходящее сейчас связано с тем, что пока никто не знает «как будет выглядеть новая европейская конфигурация» после ухода Лондона. При этом, считает Межевич, на европейское единство работают как «мнимые угрозы» России, так и реальные угрозы со стороны США.

Если сделка будет достигнута, то британский парламент должен будет рассмотреть ее на сессии в субботу. Однако, если этого не пройдет, парламент обязывает Джонсона просить об отсрочке.

Несмотря на давление премьера, парламент ранее успел принять закон, предписывающий премьеру просить Евросоюз об отсрочке, если новой сделки, которая устроит обе стороны, достичь не выйдет.