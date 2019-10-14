«Время покажет, кто есть кто»: в Крыму ответили преемнице Меркель

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская оценила заявление главы Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют «преемницей Ангелы Меркель», о незаконности перехода Крыма под юрисдикцию России. По ее словам, немецкий политик не сказала ничего нового.

«Способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами — это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике», — заявила Поклонская.

Она также выразила надежду, что в мире еще остались сильные и независимые политики.

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Крамп-Карренбауэр выступила со своим резонансным заявлением накануне, 13 октября. По ее мнению, Берлин должен стремиться к добрососедским отношениям с Россией, но Германии нельзя молчать, когда происходит такая несправедливость, как присоединение Крыма.

«В вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать», — заявила председатель ХДС.

Говоря о ситуации вокруг полуострова, Крамп-Карренбауэр также отметила давление «российской пропаганды» в странах Балтии — Москва якобы распространяет фейковые новости в Эстонии, Латвии и Литве.

Крамп-Карренбауэр сменила канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы ХДС в прошлом году, а в июле 2019 года стала министром обороны ФРГ. В своих заявлениях по Крыму преемница главы ФРГ повторяет позицию Евросоюза. Несмотря на то что полуостров вошел в состав России путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страны отказываются признавать его итоги.

При этом в Крыму выводы Крамп-Карренбауэр в отношении действий России назвали ошибочными. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, политику следует посетить полуостров.

«Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений»,

— цитирует слова Гемпеля РИА «Новости».

Говоря об отношении Запада к крымскому референдуму, он напомнил, что объединение Германии в 1990 году произошло без народного голосования, «однако у европейцев это не вызвало негатива».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поставил под сомнение, что у Крамп-Карренбауэр будет политическое будущее, если она продолжит требовать возвращение Крыма в состав Украины или продолжать санкционную политику.

«Если бы она была объективна, то сделала все, чтобы в Крым приехало как можно больше политиков из Германии, которые пообщались бы с жителями Крыма, которые бы посмотрели, какие изменения происходят в Крыму»,

— отметил сенатор в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Страны Запада придерживаются общей позиции по принадлежности Крыма, основным ответом на его присоединение к России стали антироссийские санкции. Москва же приняла зеркальные меры. Однако в последнее время все больше политиков а рамках Евросоюза выступают за снятие ограничительных мер. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте еще в начале июля пообещал работать над преодолением режима ограничений в отношении России. По его словам, все стороны необходимо вовлечь в конструктивный диалог.

При этом на родине Крамп-Карренбауэр также выступают за смягчение или отмену санкций против России. К примеру, в сентябре сразу несколько фракций в немецком бундестаге призвали к смягчению санкций против Москвы. Это предложение поддержали и в ХДС. Один из членов партии — Майк Моринг — отметил, что жители восточной части Германии призывают к снятию санкций с России.

В Москве же нейтрально относятся к ситуации вокруг ограничений против российской экономики. По словам президента РФ Владимира Путина, он не будет ни к кому обращаться с просьбой о смягчении ограничительных мер.

«Я надеюсь, что придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций», — подчеркивал Путин.