Нос к носу: с кем Нетаньяху борется за власть в Израиле

Во вторник, 16 сентября, в Израиле проходят внеочередные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав кнессета 22-го созыва. Израильтянам предстоит проголосовать за 120 депутатов однопалатного парламента, которых избирают по партийным спискам. Голосование проходит спустя всего семь месяцев после парламентских выборов, состоявшихся в апреле этого года — впервые в столь короткий период в истории существования еврейского государства.

Реклама

Победу на апрельских выборах одержал правый блок под руководством партии «Ликуд» премьера страны Биньямина Нетаньяху. На них коалиция получила более половины мест в парламенте, однако правительство сформировать не удалось. Причиной стали разногласия между «Ликудом» и партией «Наш дом Израиль» экс-министра обороны и популярного в стране политика Авигдора Либермана. Последний был недоволен тем, что Нетаньяху не хотел принять его требований, которые бы обязывали ортодоксальных евреев проходить службу в армии. Премьер на это не пошел, так как не хотел потерять поддержку других партнеров по коалиции из числа религиозных партий.

Партия «Наш дом Израиль» популярна у русскоязычных израильтян, которые в основном поддерживают консервативную повестку и скептически относятся к вопросам мира с Палестиной.

Новые выборы во многом повторяют предыдущие. Главный противник «Ликуда» все тот же, что и в апреле, — блок левоцентристских сил, который возглавляет партия «Кахоль-Лаван» под руководством бывшего главы генштаба генерала Бени Ганца. Харизматичный Ганц выступает с леволиберальной программой. Он, в частности, хочет ограничить срок полномочий премьер-министра, а также начать переговоры с Палестинской автономией. При этом у Ганца нет политического опыта, он также малосведущ в вопросах экономики.

Тем не менее, две лидирующие политические силы в опросах общественного мнения идут нос к носу. На прошлых выборах «Кахоль-Лаван» получил 35 мест в парламенте.

Согласно данным опроса государственной телерадиокомпании Kan, альянс «Кахоль-Лаван» может получить 33 парламентских места, в то время как «Ликуд» без партнеров — только 31, сообщает The Times of Israel. При этом британское издание The Guardian не исключает, что при определенных условиях Ганц и Нетаньяху могут сформировать коалиционное правительство.

Поддержка с запада и востока

К выборам в Израиле приковано международное внимание: активную поддержку партии «Ликуд» и премьеру Израиля выражает президент США Дональд Трамп. Нетаньяху активно использует это в предвыборных целях — на улицах израильских городов можно часто встретить плакаты, где политики пожимают друг-другу руки.

Американский президент пользуется популярностью у консервативного еврейства в связи с тем, что он ранее перенес посольство США в Иерусалим. В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, хотя в мае 2004 года ООН подтвердил, что палестинцы имеют право на суверенитет над Восточным Иерусалимом.

Кроме этого, за несколько дней до выборов в апреле, Вашингтон признал за еврейским государством право на расположенные на границе между Сирией и Израилем Голанские высоты. Это решение было принято вопреки резолюции ООН, в которой эта территория признавалась оккупированной.

За несколько дней до нового голосования Трамп сделал еще один жест в поддержку израильского лидера, обсудив с ним заключение договора о совместной обороне между двумя странами во время телефонного разговора. Об этом лидер Соединенных Штатов написал на своей странице в твиттере. По словам Трампа, договор помог бы скрепить «замечательный» союз между США и Израилем. «Я с нетерпением жду продолжения этих дискуссий после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце», — заявил президент США.

C победой на выборах нынешнего премьера США связывают реализацию так называемой «большой сделки» по установлению мира в Палестине. Главная идея плана — привлечение арабских стран к установлению мира между Палестиной и Израилем в обмен на большие финансовые вливания в палестинские территории. Речь идет, предположительно, о сумме в размере $50 млрд. При этом в начале июня спецпредставитель США Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана до ноября.

Не скрывает симпатии к Нетаньяху и российский президент Владимир Путин, с которым у премьера давно установлены хорошие личные отношения. На недавней встрече лидеров в Сочи Путин упомянул о важности парламентских выборов в Израиле. На переговорах с Нетаньяху он отметил, что в Израиле проживают около «полутора миллионов выходцев из Советского Союза».

«Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», — сказал Путин.

Стоит отметить, что, если нынешний премьер вновь возглавит правительство, это будет рекорд его пребывания у руля израильской политики. Нетаньяху, находится у власти в стране уже 10 лет, и это будут уже шестые для него по счету выборы.

Новый срок не обещает быть легким. Против Нетаньяху могут быть выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, о чем ранее заявлял прокурор Израиля. Слушания ожидаются в октябре. Премьер все обвинения отрицает и заявлял, что он является жертвой «политической охоты на ведьм» со стороны своих противников.