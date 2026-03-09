В Испании предложили проголосовать за выход страны из НАТО

Представитель испанской левой партии «Подемос» Пабло Фернандес предложил устроить референдум по вопросу выхода королевства из состава НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выступил против военной операции США и Израиля в Иране и подчеркнул, что «Подемос» продолжает просить правительство Испании о закрытии баз США в стране, а также о выходе из НАТО или проведении референдума по этому вопросу.

«Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте — ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море», — сказал Фернандес.

2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран.