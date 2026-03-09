Размер шрифта
В Испании предложили проголосовать за выход страны из НАТО

Испанская партия «Подемос» предложила провести референдум о выходе из НАТО
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Представитель испанской левой партии «Подемос» Пабло Фернандес предложил устроить референдум по вопросу выхода королевства из состава НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выступил против военной операции США и Израиля в Иране и подчеркнул, что «Подемос» продолжает просить правительство Испании о закрытии баз США в стране, а также о выходе из НАТО или проведении референдума по этому вопросу.

«Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте — ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море», — сказал Фернандес.

2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее Боррель поддержал правительство Испании, которое осудило атаку США и Израиля на Иран.

 
