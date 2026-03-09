Размер шрифта
Эксперимент со средством для чистки труб обернулся для российского школьника ожогами лица

В Норильске юноша попал в больницу с ожогами лица после химического эксперимента
Евгений Биятов/РИА Новости

В Норильске 12-летний школьник оказался в больнице после химического эксперимента. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 8 марта на пустыре в районе Кайеркан. Школьник вместе с одноклассницей решили провести опыт — насыпать средство для чистки труб в бутылку с газированным напитком. Произошла бурная реакция, и содержимое емкости попало на одежду и лицо мальчика.

Школьники испугались и не рассказали родителям о случившемся. Однако позже пострадавшему потребовалась медицинская помощь — врачи обработали ожоги и после осмотра отпустили его на амбулаторное лечение.

В полицию о происшествии сообщили медики. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Омске школьник ослеп на один глаз, повторив химический опыт из сети.

 
