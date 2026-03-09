«Одержим ими»: стало известно, что Трамп дарит всем приближенным

Президент США Дональд Трамп дарит сотрудникам Белого дома, а также журналистам кожаные туфли американского бренда Florsheim, превратив их в своеобразный «символ статуса». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации.

По данным журналистов, стоимость многих моделей туфель Florsheim составляет $145 (около 11 тысяч рублей). Это выделяет их в гардеробе Трампа, который в основном носит люксовые вещи.

В издании уточнили, что такие туфли уже получили в подарок вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, министр транспорта Шон Даффи и другие чиновники. Кроме того, Трамп подарил пару обуви ведущей Fox News Шон Хэннити и журналисту Такеру Карлсону.

«У всех парней (сотрудников администрации Трампа. — «Газета.Ru») они (туфли. — «Газета.Ru») есть <...> Трамп одержим этими туфлями за 145 долларов и не отпустит никого без пары», — говорится в публикации

В WSJ отметили, что Трамп иногда подписывает коробку с туфлями или сопровождает дарственной запиской.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова показала шкатулку, которую ей подарил президент России Владимир Путин. На шкатулке изображен Кремль и Георгий Победоносец. Вместе с подарком была вручена карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, предположительно, конверт, адресованный «М.В. Захаровой».

Ранее Лукашенко придумал подарок для Путина.