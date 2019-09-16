«Деоккупация»: Зеленский назвал свою главную задачу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает своими основными задачами как главы государства установление мира в Донбассе и «возвращение» Крыма в состав Украины. При этом он отметил, что не намерен в связи с этим отказываться от антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины.

И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — сказал Зеленский после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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«Это нужно не только Украине, но и всей Европе, которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия игнорирует международное право», — уверен президент Украины.

О том, что санкции в отношении России необходимо продолжать, Зеленский говорил и ранее. Недавно он к этому призывал западных лидеров, указывая, что ограничительные меры являются так называемым «налогом ради мира».

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — уверен он. Глава Украины добавил, что санкции необходимы «для мирового порядка», передает «Страна.ua». Зеленский также обратил внимание, что население Украины будет счастливо, если в Донбассе прекратятся боевые действия.

Это предложение восприняли негативно, причем не только в России, указав, что санкции — это «обоюдоострое оружие», которое не приносит пользы ни одной из сторон, участвующих в такой политике. О том, что подобные меры не приносят никакого результата, в частности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет», — предположил финский лидер.

После встречи с Зузаной Чапутовой Владимир Зеленский также рассказал, какие вопросы он планирует обсудить на саммите «нормандской четверки».

«Главная задача «нормандской четверки» — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле «всех на всех». Второй вопрос — это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории», — рассказал он.

В качестве третьей проблемы, которую следует решить при участии глав Франции, Германии, Украины и России, Зеленский назвал проведение «местных выборов на временно оккупированных территориях» и определение сроков с учетом «вывода оттуда всех войск».

«Не знаю, сможем ли мы это все решить за одну встречу, но я очень хочу. Наши советники все это подготовили, и я ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат», — выразил надежду украинский президент.

Он также напомнил, что предыдущий саммит в «нормандском формате» прошел в 2016 году. «Я жду, что новая встреча, в конце концов, состоится. Мы не можем ждать ее три — четыре года, потому что каждый день гибнут наши солдаты», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент ранее уже говорил, что «возвращение» Крыма — одна из основных задач не только его как президента, но и нового созыва Верховной рады. Однако в Крыму эти намерения киевских властей не воспринимают всерьез. В частности, однажды Зеленскому посоветовали выспаться вместо того, чтобы заниматься обдумыванием планов и проектов по возвращению полуострова.

Такой совет главе государства дала депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская. «Судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и [президента США Дональда] Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец — дельфинотерапия», — сказала парламентарий РИА «Новости».

Поклонская уверена, что у намерений Киева нет перспектив.

«Разочарую нынешнего президента Украины, который пришел к власти и стал руководить страной уже в том состоянии, в котором она есть, то есть без Крыма, поэтому винить себя за делишки предшественников не надо, и обольщаться насчет себя тоже не стоит», — отметила российский депутат. Она подчеркнула, что у крымчан уже есть свой президент, за которого они голосовали, — Владимир Путин.