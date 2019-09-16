Земля нацистов: на Украине осквернили памятник жертвам Холокоста

Вандалы осквернили очередной памятник на Украине — на этот раз мишенью был выбран мемориал убитым евреям в селе Богдановка Николаевской области. Об этом в своем фейсбуке написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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Неизвестные нарисовали на памятнике свастику и оставили записку с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра транспорта Евгения Червоненко и самому Долинскому.

В послании говорится, что «продажа земли», то есть узаконивание оборота земли на рыночных условиях, «быстро приведет к холокосту».

Как сообщает ФАН, памятник установлен на месте массового убийства 54 тыс. украинских евреев. При этом президент Украины Владимир Зеленский родился в украинско-еврейской семье.

По факту осквернения памятника возбуждено два уголовных дела, сообщила пресс-служба Нацполиции области

Рыночный оборот земли — одно из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда. При этом с февраля 2019-го до 2020 года на Украине действует запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В сентябре Владимир Зеленский поручил Верховной Раде снять мораторий и создать в стране земельный рынок. Ряд политиков опасается, что теперь у населения скупят землю иностранные корпорации.

Подобные случаи на Украине происходят достаточно регулярно. В 2017 году неизвестные разрисовали ряд зданий в центре Одессы антисемитскими надписями, сообщало местное издание «Таймер».

Оскорбления в адрес евреев появились на здании областного архива, в прошлом — синагоги, которую собирались передать еврейской общине, а также — на входе в музей холокоста.

В апреле прошлого года в очередной раз был осквернен монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве. Вандалы нанесли на них антисемитские лозунги и нацистское приветствие.

Как рассказали очевидцы, в полиции знали о возможности антисемитской акции, однако патруль приехал уже после инцидента. Вскоре после этого надписи закрасили работники коммунальных служб.

Радикалы оскверняют не только памятники убитым нацистами евреям, но и советским военачальникам. В октябре 2018 года в Киеве полиция была вынуждена вступить в столкновение с украинскими националистами, пытавшимися снести памятник советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Николаю Ватутину. По данным СМИ, полицейских было «несколько сотен», а радикалов — «несколько десятков».

В результате драки никто не пострадал, информации о задержанных нет. Памятник также остался на месте, но его забросали куриными яйцами.

В апреле в селе Новые Боровичи украинские националисты-радикалы уничтожили бюст генерала Ватутина, передает НСН. Вандалы оправдывают свои действия официально одобренным киевским режимом процессом декоммунизации.

В начале июня 2019 года украинские радикалы из «Национального фронта» и «Правого сектора» (организация запрещена в России) снесли в Харькове бюст маршалу СССР Георгия Жукова. Они накинули трос на шею бронзового военачальника и сбросили его с постамента, водрузив вместо него украинский флаг.

Власти города восстановили бюст Жукова за счет городской казны и осудили действия вандалов.

Около 2,5 тыс. памятников большевикам и советским деятелям демонтировали на Украине за последние три года во исполнение так называемого закона о декоммунизации. Из них почти 1,5 тыс. единиц — это памятники большевицкому вождю Владимиру Ленину.

Известный сторонник декоммунизации, экс-президент Украины Петр Порошенко ранее решил осудить проявления антисемитских настроений в ходе акции националистов в Одессе. Он заявил, что в стране не должно быть проявлений дискриминации и нетерпимости к другим национальностям.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления на Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе», — написал тогдашний украинский лидер в своем фейсбуке.