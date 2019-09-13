Выводите войска: Зеленский рассказал про выборы в Донбассе

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда «российских войск», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Согласно его заявлению, сделанному на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве, все обстоятельства выборов будут обговариваться на встрече «нормандском формате», потому что это является частью Минских договоренностей. Он добавил: каждый украинец считает, что Донбасс — это Украина.

«Сначала — вопрос обмена людей, потом — вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории — это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов», — подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, передает НСН.

Накануне стало известно, что

Киев составляет конкретный план выполнения Минских договоренностей по прекращению военного конфликта в Донбассе

– об этом рассказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистё в украинской столице.

«Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу», — сказал украинский президент.

Он добавил, что в документе будет учитываться и программа президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления на территории ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Четыре дня назад в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном был подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — сообщала пресс-служба Кремля.

Российский лидер также акцентировал внимание на необходимости выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».

Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал приверженность украинского лидера решению вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения через работу «нормандского формата».

При этом сам глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главной целью его самопровозглашенной республики является максимальная интеграция в российское пространство. Идеальным вариантом он назвал вхождение региона в состав России на правах федерального округа.

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что осуществление такой идеи «пока неактуально». Он обратил внимание, что, чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем ближе «точка невозврата» республик Донбасса в ее политическое пространство.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости и образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса, передает ФАН.

В апреле нынешнего года Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. Президент уточнил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. Он подчеркнул, что у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. В течение следующих четырех месяцем российские паспорта получили более 15 тыс. жителей республик.