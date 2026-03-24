Задержание иностранца, который привез в РФ мини-бомбы в стельках, сняли на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанием и допросом иностранца, который доставил в страну партию заминированных стелек для последующей отправки в зону СВО. Кадры публикует ТАСС.

На записи видно, что мужчина был задержан после досмотра автомобиля, откуда изъяли коробки со взрывчаткой, замаскированной под стельки с подогревом. На допросе задержанный рассказал, что занимается грузоперевозками. По его словам, один из клиентов заказал ему доставку шести коробок со стельками.

«После разгрузки меня задержали», — сообщил иностранец.

О задержании 32-летнего иностранца, причастного к поставке в Россию заминированных стелек, стало известно 24 марта. По данным ФСБ, мужчина по заданию украинского куратора получил в Москве коробки, в которых находились 504 самодельных взрывных устройства. Они были спрятаны в стельках для обуви и предназначались для отправки в зону СВО под видом гуманитарной помощи.

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого устройства составляет около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. В ФСБ отметили, что если стельки подключить к источнику питания, произошла бы детонация, которая могла привести к тяжелым травмам у бойцов российской армии, вплоть до отрыва конечностей.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.