Юрист предупредил о штрафах за мойку автомобиля во дворе

Юрист Алешкин: за мойку машины во дворе можно получить штраф до 250 тысяч рублей
Мойка автомобиля во дворе дома может обернуться административной ответственностью и штрафом. Об этом aif.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Специалист объяснил, что мойка автомобиля во дворе нарушает требования по охране окружающей среды. Грязь, реагенты, дорожная пыль и другие токсичные вещества, которые находились на кузове машины, могут навредить растениям, животным и другим людям. В таком случае нарушителю будет назначен штраф, размер которого для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Юрист добавил, что мойка автомобиля во дворе может обернуться нарушением санитарных норм.

«В этом случае для граждан предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — до 2 тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что протирание стекол, фар и номеров на улице без использования химических средств не являтся нарушением.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля следует проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. По его словам, слишком ранняя мойка приведет к тому, что после первого же проезда по влажной обочине все вернется на свои места.

Ранее россиянам рассказали, что делать при повреждении авто коммунальщиками.

 
