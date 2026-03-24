FPV-дрон ударил по машине в Грайворонском районе Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автомобиль в селе Замостье в Грайворонском округе Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадал мужчина, которого сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили в больницу.

«У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и ног. По оценке медиков, состояние тяжелое», — отметил он.

Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Накануне пять мирных жителей, включая сотрудника МЧС, пострадали в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для обследования пострадавших направили в городскую больницу Белгорода.

По словам Гладкова, это произошло в селе Красный Октябрь в Белгородском округе, когда FPV-дрон ударил по автомобилю на территории предприятия.

