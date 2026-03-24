На Украине испугались проблем с бюджетом из-за «зависшего» кредита ЕС

УП: во второй половине 2026 года денег на соцвыплаты у Украины может не быть

Если Евросоюз не решит проблему с вето Венгрии на кредит в размере €90 млрд для Украины, то у Киева может во второй половине 2026 года не остаться денег на социальные выплаты. Об этом рассказал «Украинской правде» один из представителей команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Европейцы божатся, что деньги будут, что они как-то обойдут сопротивление Венгрии. Мы пока выбираем свой бюджет. Но если ЕС ничего не придумает, то может оказаться где-то во второй половине года, что деньги на армию еще немного есть, а вот на социальные выплаты уже нет. И с этим вообще неясно будет, что делать», – отметил он.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». А 19 марта Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

Ранее глава МИД Польши обвинил Венгрию в удержании Украины в «заложниках».