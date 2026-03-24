Защитник «Зенита» выбыл из расположения сборной России

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев пропустил ближайший сбор национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых в Telegram-канале.

Спортсмен заявил, что чувствует себя не в лучшем состоянии из-за перенесенной простуды и возникшего на его фоне синусита.

«Вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата», — заявил Дивеев.

22 марта петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

Ранее агент Алексея Батракова рассказал о травме футболиста.